В Москве прошла премьера документального фильма "Президентский протокол"

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. В Москве состоялся премьерный показ документального фильма "Президентский протокол", его автор — Владимир Шевченко, работавший руководителем протокола первого президента СССР Михаила Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина.

Фильм показывает сложности и тонкости работы протокольщиков — людей, которые готовят визиты и переговоры на высшем уровне. От них во многом зависит и атмосфера, в которой проходят эти переговоры. Говоря о том, как родилась идея создания фильма, Шевченко рассказал журналистам: "Мне надоело слушать слова о том, что вообще в России никогда не было протокола, что протокол ничего не значит, и вообще, чем занимаются эти люди, зачем они нужны".

"Поэтому мы и попытались сделать этот фильм. Я надеюсь, он вызовет интерес… В фильме, и это главное, нет лакировки. Были промахи, были успехи. Все было, как было", — добавил Шевченко, который также работал советником у президента России Владимира Путина.

Автор фильма признался, что ему очень приятно, что на просмотре этого фильма присутствовали люди, которые прожили эту жизнь вместе с ним. "Нам никого не надо было особенно осветить, никого выпятить. Повторяю: здесь все так, как было на самом деле. А современные работники протокола, конечно, с успехом, я надеюсь, продолжат наше дело — дело всех предыдущих протоколистов", — подчеркнул Шевченко.