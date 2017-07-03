"Гадкий я–3" стал лидером российского кинопроката по итогам выходных

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Третья часть франшизы "Гадкий я" собрала более 561 миллиона рублей за выходные, став лидером российского кинопроката, сообщает портал kinobusiness.com в понедельник.

После спин-оффа про миньонов создатели "Гадкого я" возвращаются к своему главному герою, гадкому Грю, который оставляет свои суперзлодейские дела в угоду тихому семейному быту. Однако все карты спутывает его новый врач, а также неожиданно появившийся брат-близнец, которые заставляют Грю вернуться к позабытым привычкам.

За первые прокатные выходные мультфильм собрал 561,8 миллиона рублей, потеснив лидера прошлой недели – фильм "Трансформеры: Последний рыцарь". Продолжение эпопеи про войну роботов и людей на минувших выходных собрало 133,8 миллиона, а за две недели – 786, 8 миллиона рублей.

На третьем месте оказалась франшиза от студии Pixar — мультфильм "Тачки-3", заработавший 28,8 миллионов рублей за выходные и 576 миллионов рублей суммарно за три недели проката.

Четвертую строку занял перезапуск еще одной известной голливудской франшизы "Мумия" с Томом Крузом в главной роли. Фильм собрал 25,2 миллиона рублей за отчетный период и 937,4 миллиона рублей за четыре недели проката. Замыкает пятерку лидеров новичок прошлой недели — триллер британского режиссера Йоханнеса Робертса "Синяя бездна". В первую неделю проката он собрал 19,5 миллионов рублей.