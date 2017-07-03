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Культура

Кровь, пот и станок: один день из жизни балерины Большого театра

09:0003.07.2017
(обновлено: 09:06 03.07.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАртистка балетной труппы Большого театра Алена Ковалева на репетиции в балетном классеАртистка балетной труппы Большого театра Алена Ковалева на репетиции в балетном классе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Анна Кочарова. Репетиции дни напролет, боли в суставах, диеты и вечерний выход на сцену. Жизнь балерин — это пот и кровь. Но несмотря на это, все они готовы посвятить себя любимому делу. РИА Новости провело целый день с балериной Большого театра Аленой Ковалевой.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАртистка балетной труппы Большого театра Алена Ковалева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Артистка балетной труппы Большого театра Алена Ковалева

Я встаю обычно в 9, чтобы к началу 11 утра быть в театре. На завтрак я ем овсяную кашу. Порция, наверное, размером с кулак. Питаться нужно хорошо, ведь необходимы силы, чтобы выдержать всю нагрузку. Я, например, очень люблю сладкое. И у меня нет как таковой диеты. Но если я чувствую, что нужно похудеть, то урезаю что-то, это позволяет прийти в форму. Я регулирую это самостоятельно. Конечно, взвешиваюсь, но не каждый день.

В течение дня я ем три раза, но иногда из-за репетиций не успеваю, и тогда приходится перехватывать что-то на ходу. Иногда так бегаешь весь день, уже готова съесть и бутерброд, и пирожок. Но при такой нагрузке очень многое сгорает само. Мы можем иногда позволить себе больше, чем многие думают.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАртистка балетной труппы Большого театра Алена Ковалева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Артистка балетной труппы Большого театра Алена Ковалева

В театре мой день начинается с класса. Это как урок: мы разогреваемся, отрабатываем движения, готовимся к рабочему дню. Дальше начинаются репетиции — сольные, общие, кордебалетные, постановочные (это когда готовится спектакль). Сегодня, например, у меня класс и четыре репетиции. И это не предел, бывает и больше.

Длительность каждой репетиции разная: это может быть и 30 минут, и два часа. Сегодня у меня сольная репетиция на два часа, затем постановочная — еще полтора часа. И потом еще одна на 40 минут.

Репетируем мы с педагогами. Но в каждом зале установлены камеры, по которым за репетициями наблюдает руководитель балетной труппы (Махар Вазиев. — Прим. ред.) Он может позвонить по специальному внутреннему телефону и дать какие-то рекомендации педагогу или может прийти в зал.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкАртистка балетной труппы Большого театра Алена Ковалева на репетиции в балетном классе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Артистка балетной труппы Большого театра Алена Ковалева на репетиции в балетном классе

Сейчас я готовлю партию Одетты-Одилии для "Лебединого озера" (у меня будет спектакль осенью), и он как раз заходил во время репетиции.
Вообще, если я готовлю какую-то партию, то могу иногда прямо на улице начать что-то напевать, пританцовывать, делать какие-то движения головой. А иногда просто хочется в транспорте спину разогреть, похрустеть косточками. Люди, конечно, могут что-то не то подумать!

В моей сумке всегда есть две пары пуант (основные и запасные), пластырь и тонкая сетка, которой можно забинтовать палец, чтобы не стирался. На репетицию мы всегда приходим в разогревочной одежде, в носках и постепенно, когда  мышцы разогреваются, это снимаем.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАртистка балетной труппы Большого театра Алена Ковалева на репетиции в балетном классе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Артистка балетной труппы Большого театра Алена Ковалева на репетиции в балетном классе

Пуанты мы подбираем индивидуально. Есть много разных фирм и моделей, так что выбрать можно.  Я танцую на пуантах, в которых пластиковая стелька, за счет этого они долговечны,  их можно даже стирать. Правда, периодически меня тянет экспериментировать, и я начинаю пробовать другие модели.

На пуанты нужно самой пришивать ленточки и резинки, которые держат стопу. Необходимо определить правильное место, чтобы тебе было удобно. Некоторые обшивают пятачок, кончик пуант, на который мы встаем во время танца. Это нужно, чтобы он не скользил.

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© РИА Новости . Кочарова Анна
Один день из жизни балерины

На каждую пару я трачу часа два, это довольно долго. В месяц в среднем я использую одну пару. Это, конечно, зависит от количества репетиций.

Я танцую в Большом театре первый сезон. Я закончила Академию Русского балета им. А.Я. Вагановой. В этом учебном заведении совмещено общее и профессиональное образование. Три года ходила в подготовительный класс, ездила три раза в неделю на занятия. Поступила, когда мне было 10, и училась там 8 лет. Все занятия идут вперемешку, мы проводили там целые дни. Например, после репетиции могла быть математика. Это даже хорошо, есть какая-то смена деятельности, приходишь отдохнуть.

© Фото предоставлено пресс-службой Большого театраБалет "Этюды"
© Фото предоставлено пресс-службой Большого театра
Балет "Этюды"

В детстве мама отдала меня на хореографию, чтобы была хорошая осанка, грация. Оттуда стали направлять в Вагановскую академию. Я помню, как мы пришли на просмотр перед подготовительным классом. Там была толпа народа, бешеный ажиотаж. У нас проверяли физические данные, смотрели нас. Тем, кто поступил, выдали талончики. И все выбежали, стали спрашивать, взяли или нет? Я тогда не очень понимала, куда я пришла, к чему это все приведет. Сначала сказала маме, что не пойду туда учиться, потому что там все ненормальные. Но она уговорила меня попробовать. И в потом с каждым разом мне нравилось все больше.

Иногда конечно становилось тяжело, опускались руки. Но балет, мне кажется, это как болезнь. Это жизнь, которая тебя забрала и больше не отпустит. Ты миришься с любыми сложностями, готова все перетерпеть ради будущего и ради достижения цели.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАртистка балетной труппы Большого театра Алена Ковалева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Артистка балетной труппы Большого театра Алена Ковалева

Вечером сегодня в театре спектакль, но я не танцую. Вечером дома стараюсь отдыхать. Ложусь спать, как получается. Если после репетиций, то часов в 10, если есть спектакль, то в 11 вечера. Конечно, иногда не хватает времени на отдых.

У нас один выходной в неделю — это понедельник, когда театр традиционно не работает. Если есть интересные премьеры в других театрах или же гастроли, то, конечно, интересно пойти посмотреть. Но вообще стараюсь в этот день отдыхать. Люблю гулять. Москва — новый для меня город, я первый год здесь живу и не жалею, что переехала. Здесь театр, который я люблю, работа, много возможностей.

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