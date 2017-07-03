Кровь, пот и станок: один день из жизни балерины Большого театра

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Анна Кочарова. Репетиции дни напролет, боли в суставах, диеты и вечерний выход на сцену. Жизнь балерин — это пот и кровь. Но несмотря на это, все они готовы посвятить себя любимому делу. РИА Новости провело целый день с балериной Большого театра Аленой Ковалевой.

Я встаю обычно в 9, чтобы к началу 11 утра быть в театре. На завтрак я ем овсяную кашу. Порция, наверное, размером с кулак. Питаться нужно хорошо, ведь необходимы силы, чтобы выдержать всю нагрузку. Я, например, очень люблю сладкое. И у меня нет как таковой диеты. Но если я чувствую, что нужно похудеть, то урезаю что-то, это позволяет прийти в форму. Я регулирую это самостоятельно. Конечно, взвешиваюсь, но не каждый день.

В течение дня я ем три раза, но иногда из-за репетиций не успеваю, и тогда приходится перехватывать что-то на ходу. Иногда так бегаешь весь день, уже готова съесть и бутерброд, и пирожок. Но при такой нагрузке очень многое сгорает само. Мы можем иногда позволить себе больше, чем многие думают.

В театре мой день начинается с класса. Это как урок: мы разогреваемся, отрабатываем движения, готовимся к рабочему дню. Дальше начинаются репетиции — сольные, общие, кордебалетные, постановочные (это когда готовится спектакль). Сегодня, например, у меня класс и четыре репетиции. И это не предел, бывает и больше.

Длительность каждой репетиции разная: это может быть и 30 минут, и два часа. Сегодня у меня сольная репетиция на два часа, затем постановочная — еще полтора часа. И потом еще одна на 40 минут.

Репетируем мы с педагогами. Но в каждом зале установлены камеры, по которым за репетициями наблюдает руководитель балетной труппы (Махар Вазиев. — Прим. ред.) Он может позвонить по специальному внутреннему телефону и дать какие-то рекомендации педагогу или может прийти в зал.

Сейчас я готовлю партию Одетты-Одилии для "Лебединого озера" (у меня будет спектакль осенью), и он как раз заходил во время репетиции.

Вообще, если я готовлю какую-то партию, то могу иногда прямо на улице начать что-то напевать, пританцовывать, делать какие-то движения головой. А иногда просто хочется в транспорте спину разогреть, похрустеть косточками. Люди, конечно, могут что-то не то подумать!

В моей сумке всегда есть две пары пуант (основные и запасные), пластырь и тонкая сетка, которой можно забинтовать палец, чтобы не стирался. На репетицию мы всегда приходим в разогревочной одежде, в носках и постепенно, когда мышцы разогреваются, это снимаем.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Артистка балетной труппы Большого театра Алена Ковалева на репетиции в балетном классе © РИА Новости / Кирилл Каллиников Артистка балетной труппы Большого театра Алена Ковалева на репетиции в балетном классе

Пуанты мы подбираем индивидуально. Есть много разных фирм и моделей, так что выбрать можно. Я танцую на пуантах, в которых пластиковая стелька, за счет этого они долговечны, их можно даже стирать. Правда, периодически меня тянет экспериментировать, и я начинаю пробовать другие модели.

На пуанты нужно самой пришивать ленточки и резинки, которые держат стопу. Необходимо определить правильное место, чтобы тебе было удобно. Некоторые обшивают пятачок, кончик пуант, на который мы встаем во время танца. Это нужно, чтобы он не скользил.

На каждую пару я трачу часа два, это довольно долго. В месяц в среднем я использую одну пару. Это, конечно, зависит от количества репетиций.

Я танцую в Большом театре первый сезон. Я закончила Академию Русского балета им. А.Я. Вагановой. В этом учебном заведении совмещено общее и профессиональное образование. Три года ходила в подготовительный класс, ездила три раза в неделю на занятия. Поступила, когда мне было 10, и училась там 8 лет. Все занятия идут вперемешку, мы проводили там целые дни. Например, после репетиции могла быть математика. Это даже хорошо, есть какая-то смена деятельности, приходишь отдохнуть.

© Фото предоставлено пресс-службой Большого театра Балет "Этюды" © Фото предоставлено пресс-службой Большого театра Балет "Этюды"

В детстве мама отдала меня на хореографию, чтобы была хорошая осанка, грация. Оттуда стали направлять в Вагановскую академию. Я помню, как мы пришли на просмотр перед подготовительным классом. Там была толпа народа, бешеный ажиотаж. У нас проверяли физические данные, смотрели нас. Тем, кто поступил, выдали талончики. И все выбежали, стали спрашивать, взяли или нет? Я тогда не очень понимала, куда я пришла, к чему это все приведет. Сначала сказала маме, что не пойду туда учиться, потому что там все ненормальные. Но она уговорила меня попробовать. И в потом с каждым разом мне нравилось все больше.

Иногда конечно становилось тяжело, опускались руки. Но балет, мне кажется, это как болезнь. Это жизнь, которая тебя забрала и больше не отпустит. Ты миришься с любыми сложностями, готова все перетерпеть ради будущего и ради достижения цели.

Вечером сегодня в театре спектакль, но я не танцую. Вечером дома стараюсь отдыхать. Ложусь спать, как получается. Если после репетиций, то часов в 10, если есть спектакль, то в 11 вечера. Конечно, иногда не хватает времени на отдых.

У нас один выходной в неделю — это понедельник, когда театр традиционно не работает. Если есть интересные премьеры в других театрах или же гастроли, то, конечно, интересно пойти посмотреть. Но вообще стараюсь в этот день отдыхать. Люблю гулять. Москва — новый для меня город, я первый год здесь живу и не жалею, что переехала. Здесь театр, который я люблю, работа, много возможностей.