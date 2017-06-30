Согласование киносъемок в Москве может сократиться с четырех до двух недель

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Согласование киносъемок в Москве могут сократить с трех-четырех недель до 14 дней, сообщила РИА Новости генеральный директор "Москино" Светлана Максимченко.

В Москве заработала кинокомиссия, созданная в середине мая 2017 года и существующая на базе "Московского кино" — структуры, подведомственной департаменту культуры города. Работа комиссии позволит снизить административные барьеры при организации съемок в Москве и привлечь в столицу как можно больше российских и иностранных кинопроизводителей.

"Одна из проблем — сроки согласования. Пока что мы закладываем на согласование съемки от трех до четырех недель. Это связано с тем, что иногда количество согласующихся органов может достигать 30 инстанций. Будем стремиться к тому, чтобы сократить это срок до 1-2 недель", — рассказала Максимченко.

Одной из задач комиссии также привлечь в столицу как можно больше российских и иностранных кинопроизводителей. Заявки на съемки принимаются на электронную почту, а их форма опубликована на сайте Московской кинокомиссии. В заявлении указываются название проекта и синопсис, имена режиссеров и продюсеров, сроки, количество участников и другие данные, которые необходимы для запуска процесса согласования.