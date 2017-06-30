Московская кинокомиссия за месяц получила 12 обращений на съемки в городе

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Московская кинокомиссия с конца мая получила уже 12 заявлений о разрешении на съемки в городе от российских кинопроизводителей, сообщила РИА Новости генеральный директор "Москино" Светлана Максимченко.

"Мы начали принимать заявки с 21 мая. Это лето для нас — тестовый период. На сегодняшний момент подано 12 заявок, 9 из них проработаны", — рассказала Максимченко РИА Новости.

Как отметила гендиректор, пока кинокомиссия работает только с российскими кинопроизводителями. "Есть как крупные проекты, так и запросы на съемки студенческих работ", — добавила собеседница агентства.

Московская кинокомиссия, созданная в середине мая 2017 года, существует на базе "Московского кино" — структуры, подведомственной департаменту культуры города. Работа комиссии позволит снизить административные барьеры при организации съемок в Москве и привлечь в столицу как можно больше российских и иностранных кинопроизводителей.

Заявки принимаются на электронную почту, а их форма опубликована на сайте Московской кинокомиссии. В заявлении указываются название проекта и синопсис, имена режиссеров и продюсеров, сроки, количество участников и другие данные, которые необходимы для запуска процесса согласования.

Ранее сообщалось, что заявки на разрешение киносъемок начнут принимать в пилотном режиме через службу "одного окна", созданную на базе сети кинотеатров "Москино".