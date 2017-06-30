МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Документальный архив семьи Романовых передадут в собрание музея-заповедника "Царское село" 8 июля, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.

Торжественная передача архива состоится в павильоне "Зал на острову" Государственного музея-заповедника "Царское село". В ней примут участие министр культуры РФ Владимир Мединский, директор музея-заповедника Ольга Таратынова. В этот же день в "Зале на острову" пройдет заседание коллегии Минкультуры России, сообщила пресс-служба.

В фонды музея будет передана "самая большая и цельная коллекция документов, связанных с венценосной династией Романовых" — более двухсот документов и фотографий, которые охватывают период с середины 1860-х годов по 1928 год. Архив Романовых возвращается в "Царское Село" в преддверии 100-летия трагических событий — расстрела Николая II, его семьи и приближенных.

"Документы представляют огромный интерес для исследовательской научной работы и будут храниться в фондах музея. Также архив планируют активно задействовать в выставочной и издательской деятельности", — рассказали в пресс-службе.

Ранее музею были переданы молитвенник цесаревича Алексея, туфельки великой княжны Анастасии, икона, принадлежавшая великому князю Алексею, камера наставника цесаревича Алексея Пьера Жильяра, на которую были сделаны одни из последних снимков Николая II и его семьи.