Выходные в Москве: концерт Metronomy и фестиваль "Усадьба Jazz"

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Концерт британской группы Metronomy, "Усадьба Jazz" в Архангельском и фестиваль грузинской культуры во "Флаконе" пройдут в первые выходные июля в Москве.

Выставки

В Третьяковской галерее проходит выставка "Конец прекрасной эпохи", которая знакомит посетителей с крупными именами в русском искусстве и главными тенденциями в рисунке первой половины XIX века. На выставке показаны эскизы к живописным полотнам, жанровые и пейзажные акварели, серия перовых рисунков тушью и чернилами "Сотворение мира", а также листы из знаменитого цикла "Библейские эскизы" Александра Иванова; серия сепий Карла Брюллова на восточные темы, сделанная во время его путешествия в Грецию и Турцию, а также наиболее известная часть наследия художника — жанровые акварели с занимательными сюжетами из итальянской жизни.

Концерты и фестивали

Наряду с работами крупнейших мастеров экспонируются графические произведения, в которых отразились новые тенденции в русском искусстве, например, карикатуры, дружеские шаржи, сатирические сцены таких художников, как Василий Штернберг, Николай Бенуа, Николай Степанов, Николай Рамазанов. В экспозицию вошли около 200 графических произведений, классика графики 30-х — начала 50-х годов XIX столетия.

В клубе Yotaspace выступит британский экспериментатор, номинант Mercury Prize Джозеф Маунт, который пишет музыку в составе группы Metronomy. "Поначалу Metronomy принимали за нью-рейверов, но кто сейчас помнит, что такое нью-рейв? На последних своих альбомах – Love Letters и Summer 08 они пытаются прорваться сквозь время, куда-то в семидесятые и восьмидесятые, иногда из любви к тем годам, иногда — чтобы дистанцироваться от сегодняшнего", — рассказывают организаторы.

Первого июля 2017 года на территории музея-усадьбы "Архангельское" пройдет четырнадцатый фестиваль "Усадьба Jazz". На четырех сценах выступят 18 коллективов из России, США, Великобритании, Израиля, Грузии, Норвегии. В этом году "Усадьба Jazz" пройдет в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже и Сочи. По словам организаторов, ключевым событием станет первое в России выступление израильской актрисы и певицы эфиопского происхождения Эстер Рада (Ester Rada). Специальный сет также отыграет талисман "Усадьбы Jazz" Нино Катамадзе & Insight — грузинская исполнительница выступала на фестивале в Москве рекордные десять раз. Особую программу представит гостям фестиваля певец и телеведущий Алексей Чумаков.

Все выходные на территории дизайн-завода "Флакон" будет проходить фестиваль "Вся Грузия в одном Флаконе". Пространство завода будет разделено на несколько тематических зон, где каждый из посетителей фестиваля сможет отведать, узнать, посмотреть, послушать, купить и смастерить то, с чем именно у него ассоциируется Грузия. В центре фестиваля — грузинское застолье.

В клубе "Шестнадцать тонн" в воскресенье группа "Мельница" даст акустический концерт. "В программе "36,6" Хелависа выступает вдвоем со своим неизменным союзником и соавтором, гитаристом группы Сергеем Вишняковым. Число струн на их инструментах и дало название программе. На концерте ожидаются хрустальные акустические аранжировки всем известных хитов группы, минималистические версии совсем новых песен, треки из сольного творчества Хелависы и сольные номера от обоих музыкантов", — рассказывают в клубе.

Кино

На этой неделе на экраны российских кинотеатров вышел фильм "Гиппопотам" по роману известного британского актера и сатирика Стивена Фрая. Трехкратный обладатель премии Лоуренса Оливье Роджер Аллам играет вечно недовольного, брюзгливого, известного в узких кругах поэта Тэда Уоллиса, который решает помочь своему знакомому в расследовании серии необъяснимых чудес, которые происходят в его поместье. Источником этих чудес является невероятно богатый и коммуникабельный сын владельца поместья. Прожженный скептик и циник Тэд горит желанием вывести всех на чистую воду, однако разгадка "тайны без преступления" приводит к поразительным последствиям.

В Центре документального кино покажут картину "Бабушки Чернобыля", рассказывающую о группе женщин, которые через 30 лет после Чернобыльской катастрофы и эвакуации вернулись в зону отчуждения вокруг атомной электростанции. В то время как большинство их соседей уже давно сбежали, эти женщины вернулись, чтобы там жить.