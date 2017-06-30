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Культура

Выставку Эрмитажа "Старые мастера" в Токио посетили более 200 тысяч человек

08:1530.06.2017
(обновлено: 08:20 30.06.2017)
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоФестиваль Русские сезоны в Японии. Архивное фотоФестиваль Русские сезоны в Японии. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Захарченко

ТОКИО, 30 июн — РИА Новости. Более 200 тысяч человек посетили выставку из собрания петербургского Эрмитажа "Старые мастера", которая проходила в Токио в рамках проекта российского министерства культуры "Русские Сезоны", приводит пресс-служба проекта слова замглавы Эрмитажа по научной работе, государственного герольдмейстера Георгия Вилинбахова.

"В Токио выставку "Старые мастера", показанную японской аудитории в рамках проекта министерства культуры РФ "Русские Сезоны", посетили более 200 тысяч человек. В большом количестве анкет посетители выразили желание обязательно приехать в Петербург и посетить Эрмитаж", — сообщил Вилинбахов пресс-службе.

Дирижер Юрий Симонов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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После Токио выставка отправится в главный город префектуры Айти — Нагою. Она впервые пройдет в музее центра искусств префектуры Аити, две предыдущие выставки были проведены в муниципальном музее изящных искусств Нагои.

Вилинбахов надеется, что "как можно больше жителей Нагои придут на выставку и познакомятся с шедеврами Эрмитажа".

"Выставка "Старые мастера" представляет произведения из коллекций Эрмитажа по странам — Италия, Голландия, Фландрия, Испания, Франция, Англия и Германия. 85 шедевров, среди которых произведения Тициана, Рембрандта, Рубенса, Снайдерса, Лоррена, Ватто, Сурбарана, Мурильо, Гейнсборо. Только небольшое перечисление этих имен говорит о высочайшем уровне проводимой выставки. Большая часть — это картины, собранные в период правления Екатерины II", — сообщил замдиректора.

Он сказал, что у японской публики наибольшей популярностью пользуются полотна "Портрет молодой женщины" Тициана, "Отрочество мадонны" Сурбарана, "Украденный поцелуй" Ватто и "Мадонна с младенцем под яблоневым деревом" — они были выбраны организатором выставки телекомпанией Nippon Television, с которой Эрмитаж сотрудничает с 2006 года, в качестве ее символов.

Открытие фестиваля Русские сезоны в Японии
© РИА Новости / Иван Захарченко
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Выставка "Старые мастера", организованная в рамках фестиваля "Русские Сезоны" при содействии министерства культуры России, МИД Японии, российского посольства в Токио и Россотрудничества, включает 85 живописных произведений, созданных с XVI по XIX век. Среди них знаменитые работы художников Англии, Германии, Голландии, Испании, Италии, Франции. Японский зритель знакомится с произведениями таких мастеров европейской живописи, как Тициан, Рубенс, Рембрандт, Франсуа Буше, Ангелика Кауфман.

После Нагои выставка отправится в Кобе, в Музей искусств префектуры Хёго.

Официальная церемония открытия "Русских Сезонов" в Японии состоялась 4 июня с участием премьер-министра Синдзо Абэ. Российский Большой театр привез на юбилейные гастроли в Японию спектакли "Жизель" и "Лебединое озеро" в постановке Юрия Григоровича и впервые — "Пламя Парижа" в постановке Алексея Ратманского.

Режиссер Андрей Кончаловский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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В программу "Русских Сезонов" в Японии включены также гастроли петербургского Мариинского театра, симфонического оркестра Московской филармонии, Малого драматического театра, Приморской сцены Мариинского театра, Московского цирка Юрия Никулина, московского Театра драмы имени Пушкина, Академии русского балета имени Вагановой, Большого симфонического оркестра имени Чайковского, Театра балета имени Якобсона, Государственного академического театра классического балета, Симфонической капеллы России, Государственного казачьего ансамбля песни и танца "Ставрополье". Японию посетят также Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова (ВГИК) и Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени Глинки.

Программа "Русских Cезонов" включает более 200 мероприятий, которые будут проходить на протяжении года в 42 городах Японии.

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