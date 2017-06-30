ТОКИО, 30 июн — РИА Новости. Более 200 тысяч человек посетили выставку из собрания петербургского Эрмитажа "Старые мастера", которая проходила в Токио в рамках проекта российского министерства культуры "Русские Сезоны", приводит пресс-служба проекта слова замглавы Эрмитажа по научной работе, государственного герольдмейстера Георгия Вилинбахова.
"В Токио выставку "Старые мастера", показанную японской аудитории в рамках проекта министерства культуры РФ "Русские Сезоны", посетили более 200 тысяч человек. В большом количестве анкет посетители выразили желание обязательно приехать в Петербург и посетить Эрмитаж", — сообщил Вилинбахов пресс-службе.
Вилинбахов надеется, что "как можно больше жителей Нагои придут на выставку и познакомятся с шедеврами Эрмитажа".
"Выставка "Старые мастера" представляет произведения из коллекций Эрмитажа по странам — Италия, Голландия, Фландрия, Испания, Франция, Англия и Германия. 85 шедевров, среди которых произведения Тициана, Рембрандта, Рубенса, Снайдерса, Лоррена, Ватто, Сурбарана, Мурильо, Гейнсборо. Только небольшое перечисление этих имен говорит о высочайшем уровне проводимой выставки. Большая часть — это картины, собранные в период правления Екатерины II", — сообщил замдиректора.
Он сказал, что у японской публики наибольшей популярностью пользуются полотна "Портрет молодой женщины" Тициана, "Отрочество мадонны" Сурбарана, "Украденный поцелуй" Ватто и "Мадонна с младенцем под яблоневым деревом" — они были выбраны организатором выставки телекомпанией Nippon Television, с которой Эрмитаж сотрудничает с 2006 года, в качестве ее символов.
После Нагои выставка отправится в Кобе, в Музей искусств префектуры Хёго.
Официальная церемония открытия "Русских Сезонов" в Японии состоялась 4 июня с участием премьер-министра Синдзо Абэ. Российский Большой театр привез на юбилейные гастроли в Японию спектакли "Жизель" и "Лебединое озеро" в постановке Юрия Григоровича и впервые — "Пламя Парижа" в постановке Алексея Ратманского.
Программа "Русских Cезонов" включает более 200 мероприятий, которые будут проходить на протяжении года в 42 городах Японии.