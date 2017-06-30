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Культура

Найти и докопаться: чем на самом деле занимаются тестировщики видеоигр

09:0030.06.2017
(обновлено: 09:02 30.06.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители в компьютерном клубе киберспортивной арены Yota Arena в МосквеПосетители в компьютерном клубе киберспортивной арены Yota Arena в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Эти люди проверяют игры до их релиза и ищут баги — ошибки, несоответствия, способные разрушить внутриигровой баланс, неадекватные реакции героев и многое-многое другое. Они проводят за мониторами много часов, совершая однообразные скучные действия. Вопреки стереотипам, не все они бородаты, многие носят деловые костюмы, имеют семьи и увлечения, не связанные с компьютерными играми. В профессии заняты не только мужчины, а зарплата опытного тестировщика может достигать 150 тысяч рублей. РИА Новости пообщалось с Александром Семеновым, который уже больше 10 лет проверяет игры за деньги и просто так, из любви к искусству.

© Фото из личного архиваАлександр Семенов
© Фото из личного архива
Александр Семенов

Головой о стену

Вам дают каску, большую прочную стену шесть на шесть метров и лесенку. Вам нужно передвигать лесенку, подходить к каждому спорному месту в стене и, надев каску, аккуратно биться в нее головой. Бывают творческие моменты: а что если ударить стену не головой, а ногой, или попробовать "дать пять" стене? Иногда это может привести к неожиданному результату: например, стена ответит вам комментарием. Это реальный пример того, чем занимается тестировщик видеоигр. 

Церемония открытия турнира EPICENTER на арене ВТБ Ледовый дворец в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Тестировщик ищет баги, то есть несоответствия заявленного результата фактическому. Я как-то тестировал игру своих знакомых разработчиков и нашел интересную уязвимость: если подойти к лошади, несколько раз позвать ее за собой и отпустить, а потом ударить кулаком и сразу сесть на нее, то лошадь становится наездником, а твой герой — ездовым животным. Как именно я это нашел, уже не помню, но из таких моментов и состоит моя работа. Разработчик посмеялся, выложил видео в интернет, и многие попросили оставить баг, что и было сделано. Перед этим мы, конечно, провели дополнительные тесты и узнали, что в конце дня герой-лошадь превращается обратно в человека, и никакого вреда игре это не несет, хоть и выглядит очень странно: лошадь, которая ходит на двух ногах и стреляет из копыт.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГеймеры на первом музыкально-техническом игровом фестивале Wargaming Fest в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геймеры на первом музыкально-техническом игровом фестивале Wargaming Fest в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве

В этой работе требуются нереальная усидчивость и умение мыслить нестандартно. Если игра большая и сложная, а до ее релиза осталось совсем немного времени, то я могу проводить за тестами по 12 часов кряду. Однажды мне пришлось просидеть за монитором 36 часов подряд без сна и еды, поддерживая себя только кофе и желанием выполнить проект в срок. 

В поисках неидеального

Мой интерес к тестированию родился во времена первых видеоприставок. Я любил игры и постоянно слышал разные мифы о них. Главным разочарованием стал миф о том, что если в игре "Утиная охота" на "Денди" пройти все уровни, то в конце можно будет застрелить собаку, которая тебя постоянно подкалывает. Нет, к сожалению, нельзя.

CC BY 2.0 / Frédéric BISSON / Duck huntВидеоигра Duck Hunt
CC BY 2.0 / Frédéric BISSON / Duck hunt
Видеоигра Duck Hunt

Лет в 12 я написал ребятам, которые держали свой пиратский сервер онлайн-игры Lineage, что у них есть места, в которых можно провалиться под текстуры, то есть застрять в иной плоскости игрового пространства. Меня поблагодарили и предложили искать подобные проблемы дальше, а заодно научили правильно отчитываться с точным объяснением, где ты находишься и что произошло. За это мне платили, правда, не живыми деньгами, а игровыми возможностями. Так это и пошло. 

ВКонтакте объявила хедлайнеров третьего VK Fest
© Фото : Пресс-служба "ВКонтакте"
ВКонтакте объявила хедлайнеров третьего VK Fest
Родители изначально отнеслись к моему занятию негативно, пытались лишать компьютера, отбирали шнур питания. Но даже в те времена эти шнуры стоили недорого, и вопрос решался просто. Потом они смирились, когда поняли, что я спокойно совмещаю увлечения с учебой и основной работой: по образованию я экономист, занимаюсь маркетинговыми исследованиями.

Сегодня игры стали для меня работой, поиграть просто в свое удовольствие давно уже не удается. Порой я занимаюсь тестированием и без денег, просто из интереса.

Люди-тестеры

"Искать и не сдаваться, найти и докопаться", — вот девиз этой профессии. Мы общаемся в соцсетях, на форумах, специализированных сайтах и встречаемся в реальной жизни, чтобы отдохнуть и поговорить о чем-то еще, кроме компьютерных игр.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители в компьютерном клубе киберспортивной арены Yota Arena в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетители в компьютерном клубе киберспортивной арены Yota Arena в Москве

Представители этой профессии чаще мужчины, но женщин тоже хватает. Возраст большинства от 20 до 30 лет — молодые, веселые ребята, которые у монитора превращаются в зомби. Есть люди и старше, у которых в детстве не было видеоигр, но они составляют исключение. Как правило, тестировщик — это начальный этап карьерного пути в игровой индустрии. В этом направлении не особо принят дресс-код, но молодое поколение часто ходит в деловых костюмах, а более старая часть сообщества их за это не понимает. 

Многие тестировщики — семейные люди. Кто-то находит свою вторую половинку внутри сообщества, но иногда профессиональная дотошность может мешать на личном фронте, и я тому пример. Как-то я познакомился с девушкой, но когда она узнала, чем я на самом деле занимаюсь и почему провожу так много времени за компьютером, то не очень поняла этот момент. 

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастник Международного фестиваля стримеров "Стримфест" в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участник Международного фестиваля стримеров "Стримфест" в Москве

Профессионалы и любители

В игровой компании, где работают сто человек, в штате может быть десять и более тестировщиков, которые сидят в офисе и получают зарплату. Существуют также сторонние тестировщики, которых привлекают на финальных стадиях производства, чтобы проверить, как игра ведет себя при большом количестве пользователей. Ты заполняешь заявку на сайте и получаешь возможность познакомиться с игрой за несколько недель или даже месяцев до ее премьеры. Некоторые добросовестно проверяют игру и отправляют отчеты, цель других — быстрее добраться до заветной игрушки, поэтому они сразу кидаются играть.

Разработчики видят, кто присылает им отчеты, кто нет, и таким образом легко отделяют работающих тестировщиков от "халявщиков". На таких людях они научились зарабатывать, продавая так называемые комплекты раннего доступа. Цена на них такая же, как и на обычный доступ, то есть порядка двух тысяч рублей, если мы говорим о топовых компьютерных играх. 

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