Фильм "Опера" француза Жан-Стефана Брона получил "Серебряного Георгия" ММКФ

Режиссер Жан-Стефан Брон, получивший награду в номинации Лучший документальный фильм, на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля

Режиссер Жан-Стефан Брон, получивший награду в номинации Лучший документальный фильм, на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. "Серебряного Георгия" Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в конкурсе документальных фильмов получила французская картина "Опера" режиссера Жан-Стефана Брона, передает корреспондент РИА Новости.

Фильм показывает жестокий мир музыки и балета за кулисами самых известных театров.

Лучшей короткометражкой, по мнению жюри, стала картина "Скорая помощь" норвежского режиссера Себастиана Торнгрена Вартина.

ММКФ проходит в Москве с 22 по 29 июня. Московский международный кинофестиваль впервые проводился в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. В основном конкурсе 39-го фестиваля участвуют 13 фильмов, в том числе из России, Турции, Индии и Испании.