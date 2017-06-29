Фикрет Рейхан получил приз за лучшую режиссуру на ММКФ

Турецкий режиссер Фикрет Рейхан, получивший награду в номинации Лучший режиссер, на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля

Турецкий режиссер Фикрет Рейхан, получивший награду в номинации Лучший режиссер, на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Приз "Серебряный Георгий" 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за лучшую режиссерскую работу получил турецкий режиссер Фикрет Рейхан за картину "Желтая жара", передает корреспондент РИА Новости.

ММКФ проходит в Москве с 22 по 29 июня. В основном конкурсе фестиваля участвуют 13 фильмов, в том числе из России, Турции, Индии и Испании.

Московский международный кинофестиваль впервые проводился в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно.