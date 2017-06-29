Микеле Плачидо получил приз имени Станиславского "Верю" на ММКФ

21:3029.06.2017
(обновлено: 13:09 30.06.2017)
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Итальянский актер и режиссер, звезда сериала "Спрут" Микеле Плачидо получил почетную премию имени Станиславского "Верю" на церемонии закрытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ), лауреат отметил, что премия Станиславского для него важнее, чем "Оскар".
"Вчера я навестил Константина Станиславского в его доме. Он был моим учителем и учителем всех актеров мира — русских, итальянцев, американцев. Нет талантливого актера в мире, который бы не изучал систему Станиславского. Для меня получить премию Станиславского важнее, чем получить "Оскар", — сказал Плачидо.
Он отметил, что сегодня он чувствует себя российским гражданином.
"Вся наша страна замирала, когда показывали сериал "Спрут", в пять раз уменьшалось количество преступлений, все смотрели капитана Каттани", — сказал президент ММКФ Никита Михалков, вручая приз Плачидо.
На ММКФ Плачидо представил свою социальную драму "Семь минут".
Специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского "Верю. Константин Станиславский" вручается ежегодно на церемонии закрытия ММКФ.
Плачидо дебютировал в кино в 1971 году, снимаясь в картинах ведущих итальянских режиссеров Луиджи Коменчини, Марио Моничелли, Франческо Рози, Марко Беллоккио и Карло Лидзани. В 1983 году прославился, сыграв роль комиссара Каттани в сериале "Спрут" Дамиано Дамиани. В 1991 году сыграл одну из главных ролей в картине российского режиссера Владимира Бортко "Афганский излом".
В 1990 Плачидо дебютировал в режиссуре с картиной "Пуммаро". Он снял 13 игровых картин, среди которых "Кровные подруги" (1992), "Мещанский герой" (1995), "Потерянная любовь" (1998), "Ты везде" (2004), "Криминальный роман" (2005), "Валланцаска — ангелы зла" (2010) и "Наблюдатель" (2012).
Президент Московского международного кинофестиваля, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков встречал гостей церемонии на красной ковровой дорожке перед зданием театра.
Кинофестиваль проходил в Москве с 22 по 29 июня. На фото: актриса Наталья Рудова.
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Член жюри фестиваля, итальянская актриса Орнелла Мути пришла на церемонию закрытия фестиваля со своей старшей дочерью Найке Ривелли.
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Итальянский актер Микеле Плачидо на церемонии закрытия фестиваля получил почетную премию имени Станиславского "Верю".
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Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.
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На церемонии закрытия ММКФ выступила певица Зара.
Актриса Екатерина Климова и ее супруг актер Гела Месхи.
Специальный приз жюри ММКФ получил фильм Рустама Хамдамова "Мешок без дна", приз приняла исполнительница главной роли в ленте Светлана Немоляева.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на церемонии закрытия ММКФ.