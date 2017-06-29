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Культура

Микеле Плачидо получил приз имени Станиславского "Верю" на ММКФ

21:3029.06.2017
(обновлено: 13:09 30.06.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИтальянский актер Микеле Плачидо, получивший почетную премию имени Станиславского Верю, на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваляИтальянский актер Микеле Плачидо, получивший почетную премию имени Станиславского Верю, на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Итальянский актер и режиссер, звезда сериала "Спрут" Микеле Плачидо получил почетную премию имени Станиславского "Верю" на церемонии закрытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ), лауреат отметил, что премия Станиславского для него важнее, чем "Оскар".

"Вчера я навестил Константина Станиславского в его доме. Он был моим учителем и учителем всех актеров мира — русских, итальянцев, американцев. Нет талантливого актера в мире, который бы не изучал систему Станиславского. Для меня получить премию Станиславского важнее, чем получить "Оскар", — сказал Плачидо.

Он отметил, что сегодня он чувствует себя российским гражданином.

"Вся наша страна замирала, когда показывали сериал "Спрут", в пять раз уменьшалось количество преступлений, все смотрели капитана Каттани", — сказал президент ММКФ Никита Михалков, вручая приз Плачидо.

На ММКФ Плачидо представил свою социальную драму "Семь минут".

Специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского "Верю. Константин Станиславский" вручается ежегодно на церемонии закрытия ММКФ.

Плачидо дебютировал в кино в 1971 году, снимаясь в картинах ведущих итальянских режиссеров Луиджи Коменчини, Марио Моничелли, Франческо Рози, Марко Беллоккио и Карло Лидзани. В 1983 году прославился, сыграв роль комиссара Каттани в сериале "Спрут" Дамиано Дамиани. В 1991 году сыграл одну из главных ролей в картине российского режиссера Владимира Бортко "Афганский излом".

В 1990 Плачидо дебютировал в режиссуре с картиной "Пуммаро". Он снял 13 игровых картин, среди которых "Кровные подруги" (1992), "Мещанский герой" (1995), "Потерянная любовь" (1998), "Ты везде" (2004), "Криминальный роман" (2005), "Валланцаска — ангелы зла" (2010) и "Наблюдатель" (2012).

Церемония закрытия Московского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПрезидент Московского международного кинофестиваля, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков встречал гостей церемонии на красной ковровой дорожке перед зданием театра.Никита Михалков на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Президент Московского международного кинофестиваля, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков встречал гостей церемонии на красной ковровой дорожке перед зданием театра.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКинофестиваль проходил в Москве с 22 по 29 июня. На фото: актриса Наталья Рудова.Актриса Наталья Рудова на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Кинофестиваль проходил в Москве с 22 по 29 июня. На фото: актриса Наталья Рудова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ рамках ММКФ в 22 залах столицы показали более 440 киносеансов. На фото: актер Кирилл Сафонов и певица Александра Савельева.Актер Кирилл Сафонов и певица Александра Савельева на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В рамках ММКФ в 22 залах столицы показали более 440 киносеансов. На фото: актер Кирилл Сафонов и певица Александра Савельева.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер Анна Меликян за ленту "Про любовь" на ММКФ была удостоена гран-при премии, учрежденной мэрией Москвы, для режиссеров, отразивших в своих фильмах образ столицы.Режиссер Анна Меликян получила главный приз мэра Москвы Сергея Собянина на церемонии закрытия 39-го Московского Международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Анна Меликян за ленту "Про любовь" на ММКФ была удостоена гран-при премии, учрежденной мэрией Москвы, для режиссеров, отразивших в своих фильмах образ столицы.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЧлен жюри фестиваля, итальянская актриса Орнелла Мути пришла на церемонию закрытия фестиваля со своей старшей дочерью Найке Ривелли.Член жюри фестиваля, итальянская актриса Орнелла Мути с дочерью на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Член жюри фестиваля, итальянская актриса Орнелла Мути пришла на церемонию закрытия фестиваля со своей старшей дочерью Найке Ривелли.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗа неделю, во время которой шел фестиваль, мероприятия ММКФ поселили более 33 тысяч человек. На фото: актриса Екатерина Шпица.Актриса Екатерина Шпица на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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За неделю, во время которой шел фестиваль, мероприятия ММКФ поселили более 33 тысяч человек. На фото: актриса Екатерина Шпица.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГран-при кинофестиваля "Золотого Святого Георгия" получил китайский фильм "Хохлатый ибис" режиссера Ляна Цяо.Церемония закрытия 39-го Московского Международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Гран-при кинофестиваля "Золотого Святого Георгия" получил китайский фильм "Хохлатый ибис" режиссера Ляна Цяо.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ этом году в конкурсную программу фестиваля помимо картин из России вошли фильмы из Австрии, Аргентины, Германии, Дании, Индии, Испании, Китая, Кореи, Финляндии и Японии. На фото: актриса Алена Чехова.Актриса Алена Чехова на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В этом году в конкурсную программу фестиваля помимо картин из России вошли фильмы из Австрии, Аргентины, Германии, Дании, Индии, Испании, Китая, Кореи, Финляндии и Японии. На фото: актриса Алена Чехова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИтальянский актер Микеле Плачидо на церемонии закрытия фестиваля получил почетную премию имени Станиславского "Верю".Итальянский актер Микеле Плачидо, получивший почетную премию имени Станиславского Верю, на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Итальянский актер Микеле Плачидо на церемонии закрытия фестиваля получил почетную премию имени Станиславского "Верю".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПомимо основной программы фестиваля в рамках ММКФ прошли конкурсы документального кино и короткого метра. На фото: актриса Анна Горшкова.Актриса Анна Горшкова на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Помимо основной программы фестиваля в рамках ММКФ прошли конкурсы документального кино и короткого метра. На фото: актриса Анна Горшкова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкФильмом закрытия фестиваля стала лента Софии Копполы "Роковое искушение". На фото: актриса Юлия Пересильд.Актриса Юлия Пересильд на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Фильмом закрытия фестиваля стала лента Софии Копполы "Роковое искушение". На фото: актриса Юлия Пересильд.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа церемонии закрытия ММКФ выступила певица Зара.Певица Зара выступает на церемонии закрытия 39-го Московского Международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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На церемонии закрытия ММКФ выступила певица Зара.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Екатерина Климова и ее супруг актер Гела Месхи.Актриса Екатерина Климова и ее супруг актер Гела Месхи на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Екатерина Климова и ее супруг актер Гела Месхи.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Анна Хилькевич.Актриса Анна Хилькевич на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Анна Хилькевич.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСпециальный приз жюри ММКФ получил фильм Рустама Хамдамова "Мешок без дна", приз приняла исполнительница главной роли в ленте Светлана Немоляева.Актриса Светлана Немоляева, получившая спецприз жюри российской картине Рустама Хамдамова Мешок без дна, на церемонии закрытия 39-го ММКФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Специальный приз жюри ММКФ получил фильм Рустама Хамдамова "Мешок без дна", приз приняла исполнительница главной роли в ленте Светлана Немоляева.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский на церемонии закрытия ММКФ.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на церемонии закрытия ММКФ.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПевица Юлия Коган.Певица Юлия Коган на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Юлия Коган.
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