Микеле Плачидо получил приз имени Станиславского "Верю" на ММКФ

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Итальянский актер и режиссер, звезда сериала "Спрут" Микеле Плачидо получил почетную премию имени Станиславского "Верю" на церемонии закрытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ), лауреат отметил, что премия Станиславского для него важнее, чем "Оскар".

"Вчера я навестил Константина Станиславского в его доме. Он был моим учителем и учителем всех актеров мира — русских, итальянцев, американцев. Нет талантливого актера в мире, который бы не изучал систему Станиславского. Для меня получить премию Станиславского важнее, чем получить "Оскар", — сказал Плачидо.

Он отметил, что сегодня он чувствует себя российским гражданином.

"Вся наша страна замирала, когда показывали сериал "Спрут", в пять раз уменьшалось количество преступлений, все смотрели капитана Каттани", — сказал президент ММКФ Никита Михалков, вручая приз Плачидо.

На ММКФ Плачидо представил свою социальную драму "Семь минут".

Специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского "Верю. Константин Станиславский" вручается ежегодно на церемонии закрытия ММКФ.

Плачидо дебютировал в кино в 1971 году, снимаясь в картинах ведущих итальянских режиссеров Луиджи Коменчини, Марио Моничелли, Франческо Рози, Марко Беллоккио и Карло Лидзани. В 1983 году прославился, сыграв роль комиссара Каттани в сериале "Спрут" Дамиано Дамиани. В 1991 году сыграл одну из главных ролей в картине российского режиссера Владимира Бортко "Афганский излом".

В 1990 Плачидо дебютировал в режиссуре с картиной "Пуммаро". Он снял 13 игровых картин, среди которых "Кровные подруги" (1992), "Мещанский герой" (1995), "Потерянная любовь" (1998), "Ты везде" (2004), "Криминальный роман" (2005), "Валланцаска — ангелы зла" (2010) и "Наблюдатель" (2012).