Фильм "Хохлатый ибис" китайского режиссера Ляна Цяо получил Гран-при ММКФ

Китайский режиссер Лян Цяо, получивший награду в номинации Лучший фильм, на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля

Китайский режиссер Лян Цяо, получивший награду в номинации Лучший фильм, на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Гран-при 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), завершившегося в российской столице в четверг, получил фильм "Хохлатый ибис" китайского режиссёра Ляна Цяо.

Картина рассказывает о репортере из Пекина, который отправляется в родной город, чтобы сделать репортаж о появившемся там хохлатом ибисе, редчайшей птице и национальном символе Китая.

Спецприз жюри получил фильм "Мешок без дна" Рустама Хамдамова. Награду от имени режиссера получила актриса Светлана Немоляева, которая сыграла в картине.

ММКФ проходит в Москве с 22 по 29 июня. В основном конкурсе 39-го фестиваля участвуют 13 фильмов, в том числе из России, Турции, Индии и Испании.

Московский международный кинофестиваль впервые проводился в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно.