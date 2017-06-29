Фильм "Хохлатый ибис" китайского режиссера Ляна Цяо получил Гран-при ММКФ
20:4029.06.2017
(обновлено: 13:08 30.06.2017)
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Гран-при 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), завершившегося в российской столице в четверг, получил фильм "Хохлатый ибис" китайского режиссёра Ляна Цяо.
Картина рассказывает о репортере из Пекина, который отправляется в родной город, чтобы сделать репортаж о появившемся там хохлатом ибисе, редчайшей птице и национальном символе Китая.
Спецприз жюри получил фильм "Мешок без дна" Рустама Хамдамова. Награду от имени режиссера получила актриса Светлана Немоляева, которая сыграла в картине.
ММКФ проходит в Москве с 22 по 29 июня. В основном конкурсе 39-го фестиваля участвуют 13 фильмов, в том числе из России, Турции, Индии и Испании.
Московский международный кинофестиваль впервые проводился в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно.
Президент Московского международного кинофестиваля, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков встречал гостей церемонии на красной ковровой дорожке перед зданием театра.
Кинофестиваль проходил в Москве с 22 по 29 июня. На фото: актриса Наталья Рудова.
В рамках ММКФ в 22 залах столицы показали более 440 киносеансов. На фото: актер Кирилл Сафонов и певица Александра Савельева.
Режиссер Анна Меликян за ленту "Про любовь" на ММКФ была удостоена гран-при премии, учрежденной мэрией Москвы, для режиссеров, отразивших в своих фильмах образ столицы.
Член жюри фестиваля, итальянская актриса Орнелла Мути пришла на церемонию закрытия фестиваля со своей старшей дочерью Найке Ривелли.
За неделю, во время которой шел фестиваль, мероприятия ММКФ поселили более 33 тысяч человек. На фото: актриса Екатерина Шпица.
Гран-при кинофестиваля "Золотого Святого Георгия" получил китайский фильм "Хохлатый ибис" режиссера Ляна Цяо.
В этом году в конкурсную программу фестиваля помимо картин из России вошли фильмы из Австрии, Аргентины, Германии, Дании, Индии, Испании, Китая, Кореи, Финляндии и Японии. На фото: актриса Алена Чехова.
Итальянский актер Микеле Плачидо на церемонии закрытия фестиваля получил почетную премию имени Станиславского "Верю".
Помимо основной программы фестиваля в рамках ММКФ прошли конкурсы документального кино и короткого метра. На фото: актриса Анна Горшкова.
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.
Фильмом закрытия фестиваля стала лента Софии Копполы "Роковое искушение". На фото: актриса Юлия Пересильд.
На церемонии закрытия ММКФ выступила певица Зара.
Актриса Екатерина Климова и ее супруг актер Гела Месхи.
Специальный приз жюри ММКФ получил фильм Рустама Хамдамова "Мешок без дна", приз приняла исполнительница главной роли в ленте Светлана Немоляева.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на церемонии закрытия ММКФ.