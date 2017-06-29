Московский кинофестиваль за неделю посетило около 33 тысяч человек

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Около 33 тысяч человек посетили Московский международный кинофестиваль (ММКФ) с 22 по 29 июня, они присутствовали на 443 сеансах в 22 залах, сообщил президент ММКФ Никита Михалков журналистам в четверг.

ММКФ проходит в Москве с 22 по 29 июня. Московский международный кинофестиваль впервые проводился в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. В основном конкурсе 39-го фестиваля участвуют 13 фильмов, в том числе из России, Турции, Индии и Испании.

"Всего прошло 443 сеанса в 22 залах, которые посетили 33 тысячи человек", — сказал Михалков.

По его словам, фестиваль прошел в штатном режиме, чему он очень рад.

"Кто-то говорит, что скучно становится, это неправда. Перегорели страсти эти, и возможность смотреть кино стала важнее, чем выяснять отношения. Мы провели ММКФ в штатном режиме, чему я очень рад. В сегодняшней ситуации стабильность – это определенная основа, я хотел бы, чтобы она сохранилась", — подчеркнул режиссер.

Он добавил, что для него важно то, что у людей есть возможность смотреть кино, общаться с режиссерами после показов. По его словам, спонсоры фестиваля остались те же, и хотя сократилось финансирование, не сократилось качество и количество представляемых картин.

"Был у меня страх три года назад, когда начались санкции, а сейчас он прошел — приехали, не приехали", — заметил Михалков.

Михалков уточнил, что хотел бы возродить на фестивале программу детского кино, однако в настоящее время для этого нет достаточного количество достойных фильмов.

"Есть фестивали, где призов, больше чем фильмов. Сегодня собрать международную программу детского кино невероятно. По крайней мере, мне трудно это представить", — заметил он.