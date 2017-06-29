Японский актер Сон Хенчу получил приз ММКФ за лучшую мужскую роль

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Японский актер Сон Хенчу, сыгравший в фильме "Обычный человек", получил приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за лучшую мужскую роль, передает корреспондент РИА Новости.

Картину снял Ким Понхан, он же и получил приз из рук члена жюри актрисы Орнеллы Мути.

В свою очередь лучшей актрисой стала Верена Альтенбергер за роль в картине "Лучший из миров".

ММКФ проходит в Москве с 22 по 29 июня. Московский международный кинофестиваль впервые проводился в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. В основном конкурсе 39-го фестиваля участвуют 13 фильмов, в том числе из России, Турции, Индии и Испании.