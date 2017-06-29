МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Фильм режиссера Анны Меликян "Про любовь" стал обладателем главного приза мэра Москвы "За создание образа Москвы в киноискусстве" на 39-м Московском международном кинофестивале (ММКФ), заявил заммэра столицы Леонид Печатников на закрытии фестиваля.

"Пятьдесят миллионов рублей и первый приз присуждается Анне Меликян за фильм "Про любовь", — сказал Печатников.

Второе место занял фильм "14+" Андрея Зайцева (награда — 30 миллионов рублей), третье место (20 миллионов рублей) завоевала дилогия Романа Прыгунова "Духless".

Приз ММКФ "За создание образа Москвы в киноискусстве" столичный мэр Сергей Собянин учредил в прошлом году для того, чтобы привлечь внимание кинематографистов к городу и стимулировать у них желание снимать здесь кино.

В мае проект "Активный гражданин" запустил голосование, в ходе которого респонденты должны были выбрать лучший фильм о Москве. Номинантами на приз стали девять фильмов, снятых за последние пять лет и объединенных общей темой: в каждом Москва стала главным героем или основным местом действия. Это "Про любовь", "Духless" и "Духless-2", "Хороший мальчик", "Хардкор", "Коллектор", "14+", "Ближе, чем кажется", "Тряпичный союз".