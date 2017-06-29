Скончавшийся экс-солист "Иванушек" хотел записать новую песню и снять клип
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев, скончавшийся в четверг, планировал записать новую песню и снять клип, рассказал участник коллектива Кирилл Андреев.
Солистом группы "Иванушки International" Олег Яковлев стал в марте 1998 года, после того как коллектив покинул Игорь Сорин. Официально Яковлев, начавший в 2012 году сольную карьеру, ушел из группы в 2013 году. После этого он выпустил клипы "Танцуй закрытыми глазами" (2013), "Позвонишь мне после трех шампанского" (2013), "Море синее" (2014).
"У нас сегодня печальный день, ушел мой друг Олег Яковлев. Пятнадцать лет мы работали вместе. Мы вместе прошли большой отрезок пути, трудный и интересный. Облетели весь земной шар. Мы виделись полтора месяца назад, у него в планах была запись новой песни и съемка клипа. Вчера я узнал печальную новость, что он находится в больнице, она стала шоком для меня. Олежка, дорогой мой, я тебя люблю, ты всегда будешь в моем сердце", — сказал Андреев, чьи слова приводит пресс-служба "Продюсерского центра Игоря Матвиенко".
В продюсерском центре от лица коллектива, группы "Иванушки International" и артистов, работающих в центре, выразили соболезнования близким и поклонникам Олега.
Яковлев скончался на 48-м году жизни в одной из московских больниц после тяжелой болезни, сообщила РИА Новости в четверг гражданская жена артиста Александра Куцевол. Ранее в конце июня певец был госпитализирован в тяжелом состоянии с двухсторонним воспалением легких.
Подробнее о биографии Олега Яковлева читайте в справке РИА Новости >>
Бывший участник группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался в больнице в четверг в 7.05 утра по московскому времени. О смерти певца сообщила его гражданская жена, телеведущая канала "Russian Musicbox" Александра Куцевол.
Накануне стало известно о том, что у певца диагностировали двухстороннее воспаление легких. В течение суток он находился в реанимации.
Российский певец родился 18 ноября 1969 года в Монголии, где его мама находилась в командировке, а отец проходил военную службу. Спустя восемь лет семья переехала в Россию.
Яковлев учился в музыкальной школе по классу фортепьяно и параллельно пел в хоре при Дворце пионеров.
Первое высшее образование будущий певец получил в Иркутском театральном училище, которое он закончил с красным диплом по специальности "актер театра кукол". Однако, как сказано на официальном сайте певца, ему "не нравилось быть за ширмой".
Переехав в Москву, артист поступил в ГИТИС. Он учился в мастерской Людмилы Касаткиной. После окончания вуза Яковлев стал актером театра Армена Джигарханяна, где был занять в таких спектаклях, как "Казаки", "Двенадцатая ночь" и "Лев Гурыч Синичкин". Параллельно Яковлев работал на радио, записывал рекламу и даже был дворником.
Сотрудничество с группой "Иванушки International" началось в 1997 году, когда артист принял участие в съемках видеоклипа на песню "Кукла".
Вскоре он стал полноправным солистом группы. Вместе с "Иванушками" Яковлев записал четыре студийных альбома.
В 2012 году Олег Яковлев начал сольную карьеру. После успеха песни "Танцуй закрытыми глазами" подготовил сольную программу, и уже в 2013 году официально закончил выступать в группе. Музыкант выпустил шесть сольных клипов.
Олег Яковлев снялся в эпизодических ролях в фильмах "Сто дней до приказа" (1990) и "День выборов" (2007).