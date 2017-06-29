"Друг ушел": умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Москве скончался бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев. Артисту было 47 лет.

"Сегодня в 07:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья…. Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой", — написала гражданская жена артиста Александра Куцевол в Instagram.

Накануне стало известно, что Яковлева госпитализировали в реанимацию одной из московских больниц с двухсторонним воспалением легких.

Солистом группы "Иванушки International" Яковлев стал в 1998 году, после того, как группу покинул Игорь Сорин. Первой песней для Яковлева стала одна из самых популярных композиций группы — "Тополиный пух".

Театрал с красным дипломом

Яковлев родился в монгольском городе Чойбалсане, где его родители были в командировке. В Россию семья будущего певца вернулась, когда мальчик окончил первый класс.

Артист с красным дипломом окончил Иркутское театральное училище, получив специальность "актер театра кукол". После этого он поступил в Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИС), где учился в мастерской Людмилы Касаткиной и получил специальность "актер драматического театра и кино".

Окончив ГИТИС, Яковлев устроился на работу в театр Армена Джигарханяна. Там он участвовал в спектаклях "Казаки", "Двенадцатая ночь", "Лев Гурыч Синичкин". Параллельно с этим он подрабатывал на радио, записывал рекламу и даже некоторое время работал дворником.

В 1997 году Яковлев снялся в видеоклипе "Иванушек International" на песню "Кукла". С марта 1998 года он стал полноправным солистом группы, а через год вышел альбом "Об этом я буду кричать всю ночь", в записи которого принимал участие Олег Яковлев.

В 2012 году певец решил начать сольную карьеру. После успеха песни "Танцуй закрытыми глазами" он временно отошел от работы в "Иванушках International", а в 2013-м окончательно ушел из группы.

За время сольной карьеры Олег Яковлев выпустил несколько клипов: "Танцуй закрытыми глазами" (2013), "Позвонишь мне после трех шампанского" (2013) и "Море синее" (2014).

Кроме музыкальной карьеры, артисты снимался в кино, сыграв эпизодические роли в трех фильмах: "Сто дней до приказа" (1990), "1-й Скорый" (2006) и "День выборов" (2007).

Олег Яковлев никогда не был официально женат. Детей у него также не было.

"Друг ушел"

Участники "Иванушек International" Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов выразили свои соболезнования по поводу смерти бывшего солиста группы.

"Сегодня не стало Моего друга, Мы прожили на гастролях целых 15 лет, объездили и облетели весь земной шарик ВМЕСТЕ. Скорблю/// Олежка дорогой Мой Царствия Тебе Небесного", — написал Кирилл Андреев в Instagram.

В эфире эфире радио Sputnik он рассказал, что встречался с Яковлевым два месяца назад.

"Я был в шоковом состоянии вчера, когда узнал, что он в больнице находится уже неделю. Я даже не предполагал, потому что мы виделись два месяца назад, и все было хорошо. И клип выходил новый, и песня. У меня даже мысли не было, что может случиться серьезное. Друг ушел", — сказал Кирилл Андреев.

"Как можно сказать пару слов о человеке, с которым провел 15 лет творческой жизни. Гастроли, поезда, самолеты, холодные гостиницы — все было. Царствие небесное Олежке, конечно. Хочется, чтобы душа его успокоилась. Жалко, что так рано", — отметил солист "Иванушек".

Андрей Григорьев-Апполонов также выразил соболезнования в связи со смертью Яковлева.

"Я в шоке, соболезную друзьям, которые у него были, и всем поклонникам, которые любили его, как исполнителя песен группы "Иванушек International". Это нелепая смерть", — рассказал он в интервью RT.

На своей странице в Instagram Григорьев-Апполонов написал: "Лети, Снегирёк, твой голос и песни в нашем сердце навсегда…"

Светлый человек и замечательный артист

Смерть Яковлева прокомментировала певица Наташа Королева, назвавшая музыканта очень светлым человеком.

"Я близко Олега не знала, поэтому не знала, что у него проблемы со здоровьем. Конечно, ужасная, печальная история. Он был очень светлый, очень добрый человек. У нас с мамой была (кулинарное шоу "Время обедать". — Прим. ред.) передача на Первом канале: Олег часто приходил и готовил, был в экспертах. Очень жизнерадостный", — сказала Королева РИА Новости.

Свои соболезнования родным и близким Яковлева выразил и Народный артист СССР Армен Джигарханян, в театре которого работал артист.

"Очень грустно, что Олег ушел из жизни так рано. И особенно горько сознавать, что ты уже ничем не сможешь помочь. К сожалению, мы с Олегом уже давно не общались", — заявил Джигарханян, назвав Яковлева замечательным артистом.