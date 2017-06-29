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Культура

"Друг ушел": умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев

13:1329.06.2017
(обновлено: 13:15 29.06.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастник группы Иванушки International Олег Яковлев. Архивное фотоУчастник группы Иванушки International Олег Яковлев. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Москве скончался бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев. Артисту было 47 лет.

"Сегодня в 07:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья…. Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой", — написала гражданская жена артиста Александра Куцевол в Instagram.

Накануне стало известно, что Яковлева госпитализировали в реанимацию одной из московских больниц с двухсторонним воспалением легких.

Солистом группы "Иванушки International" Яковлев стал в 1998 году, после того, как группу покинул Игорь Сорин. Первой песней для Яковлева стала одна из самых популярных композиций группы — "Тополиный пух".

Театрал с красным дипломом

Участник группы Иванушки International Олег Яковлев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Биография Олега Яковлева
Яковлев родился в монгольском городе Чойбалсане, где его родители были в командировке. В Россию семья будущего певца вернулась, когда мальчик окончил первый класс.

Артист с красным дипломом окончил Иркутское театральное училище, получив специальность "актер театра кукол". После этого он поступил в Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИС), где учился в мастерской Людмилы Касаткиной и получил специальность "актер драматического театра и кино".

Окончив ГИТИС, Яковлев устроился на работу в театр Армена Джигарханяна. Там он участвовал в спектаклях "Казаки", "Двенадцатая ночь", "Лев Гурыч Синичкин". Параллельно с этим он подрабатывал на радио, записывал рекламу и даже некоторое время работал дворником.

В 1997 году Яковлев снялся в видеоклипе "Иванушек International" на песню "Кукла". С марта 1998 года он стал полноправным солистом группы, а через год вышел альбом "Об этом я буду кричать всю ночь", в записи которого принимал участие Олег Яковлев.

В 2012 году певец решил начать сольную карьеру. После успеха песни "Танцуй закрытыми глазами" он временно отошел от работы в "Иванушках International", а в 2013-м окончательно ушел из группы.

Солист группы Иванушки International Олег Яковлев. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Джигарханян: экс-солист "Иванушек" Яковлев ушел из жизни слишком рано
За время сольной карьеры Олег Яковлев выпустил несколько клипов: "Танцуй закрытыми глазами" (2013), "Позвонишь мне после трех шампанского" (2013) и "Море синее" (2014).

Кроме музыкальной карьеры, артисты снимался в кино, сыграв эпизодические роли в трех фильмах: "Сто дней до приказа" (1990), "1-й Скорый" (2006) и "День выборов" (2007).

Олег Яковлев никогда не был официально женат. Детей у него также не было.

"Друг ушел"

Участники "Иванушек International" Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов выразили свои соболезнования по поводу смерти бывшего солиста группы.

"Сегодня не стало Моего друга, Мы прожили на гастролях целых 15 лет, объездили и облетели весь земной шарик ВМЕСТЕ. Скорблю/// Олежка дорогой Мой Царствия Тебе Небесного", — написал Кирилл Андреев в Instagram.

В эфире эфире радио Sputnik он рассказал, что встречался с Яковлевым два месяца назад.

"Я был в шоковом состоянии вчера, когда узнал, что он в больнице находится уже неделю. Я даже не предполагал, потому что мы виделись два месяца назад, и все было хорошо. И клип выходил новый, и песня. У меня даже мысли не было, что может случиться серьезное. Друг ушел", — сказал Кирилл Андреев.

"Как можно сказать пару слов о человеке, с которым провел 15 лет творческой жизни. Гастроли, поезда, самолеты, холодные гостиницы — все было. Царствие небесное Олежке, конечно. Хочется, чтобы душа его успокоилась. Жалко, что так рано", — отметил солист "Иванушек".

Андрей Григорьев-Апполонов также выразил соболезнования в связи со смертью Яковлева.

"Я в шоке, соболезную друзьям, которые у него были, и всем поклонникам, которые любили его, как исполнителя песен группы "Иванушек International". Это нелепая смерть", — рассказал он в интервью RT.

На своей странице в Instagram Григорьев-Апполонов написал: "Лети, Снегирёк, твой голос и песни в нашем сердце навсегда…"

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЭкс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев с невестой Сашей Куцевол
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев с невестой Сашей Куцевол

Светлый человек и замечательный артист

Смерть Яковлева прокомментировала певица Наташа Королева, назвавшая музыканта очень светлым человеком.

Поп-группа Иванушки International. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Солист "Иванушек International" Андреев скорбит из-за смерти Яковлева
"Я близко Олега не знала, поэтому не знала, что у него проблемы со здоровьем. Конечно, ужасная, печальная история. Он был очень светлый, очень добрый человек. У нас с мамой была (кулинарное шоу "Время обедать". — Прим. ред.) передача на Первом канале: Олег часто приходил и готовил, был в экспертах. Очень жизнерадостный", — сказала Королева РИА Новости.

Свои соболезнования родным и близким Яковлева выразил и Народный артист СССР Армен Джигарханян, в театре которого работал артист.

"Очень грустно, что Олег ушел из жизни так рано. И особенно горько сознавать, что ты уже ничем не сможешь помочь. К сожалению, мы с Олегом уже давно не общались", — заявил Джигарханян, назвав Яковлева замечательным артистом.

Олег Яковлев: актер театра кукол, не захотевший быть за ширмой
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкБывший участник группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался в больнице в четверг в 7.05 утра по московскому времени. О смерти певца сообщила его гражданская жена, телеведущая канала "Russian Musicbox" Александра Куцевол.Участник группы Иванушки International Олег Яковлев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Бывший участник группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался в больнице в четверг в 7.05 утра по московскому времени. О смерти певца сообщила его гражданская жена, телеведущая канала "Russian Musicbox" Александра Куцевол.
© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПерейти в фотобанкНакануне стало известно о том, что у певца диагностировали двухстороннее воспаление легких. В течение суток он находился в реанимации.Поп-группа Иванушки International выступает на церемонии вручения Первой национальной премии Здоровое поколение XXI
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Накануне стало известно о том, что у певца диагностировали двухстороннее воспаление легких. В течение суток он находился в реанимации.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссийский певец родился 18 ноября 1969 года в Монголии, где его мама находилась в командировке, а отец проходил военную службу. Спустя восемь лет семья переехала в Россию.Российский певец, бывший вокалист группы Иванушки International Олег Яковлев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Российский певец родился 18 ноября 1969 года в Монголии, где его мама находилась в командировке, а отец проходил военную службу. Спустя восемь лет семья переехала в Россию.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЯковлев учился в музыкальной школе по классу фортепьяно и параллельно пел в хоре при Дворце пионеров.Певец Олег Яковлев во время показа моделей Yanastasia в рамках Недели моды в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Яковлев учился в музыкальной школе по классу фортепьяно и параллельно пел в хоре при Дворце пионеров.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПервое высшее образование будущий певец получил в Иркутском театральном училище, которое он закончил с красным диплом по специальности "актер театра кукол". Однако, как сказано на официальном сайте певца, ему "не нравилось быть за ширмой".Солист группы Иванушки International Олег Яковлев перед началом премьеры фильма режиссера Сэма Рэйми Оз: Великий и Ужасный
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Первое высшее образование будущий певец получил в Иркутском театральном училище, которое он закончил с красным диплом по специальности "актер театра кукол". Однако, как сказано на официальном сайте певца, ему "не нравилось быть за ширмой".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПереехав в Москву, артист поступил в ГИТИС. Он учился в мастерской Людмилы Касаткиной. После окончания вуза Яковлев стал актером театра Армена Джигарханяна, где был занять в таких спектаклях, как "Казаки", "Двенадцатая ночь" и "Лев Гурыч Синичкин". Параллельно Яковлев работал на радио, записывал рекламу и даже был дворником.Экс-солист группы Иванушки International Олег Яковлев с невестой Сашей Куцевол
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Переехав в Москву, артист поступил в ГИТИС. Он учился в мастерской Людмилы Касаткиной. После окончания вуза Яковлев стал актером театра Армена Джигарханяна, где был занять в таких спектаклях, как "Казаки", "Двенадцатая ночь" и "Лев Гурыч Синичкин". Параллельно Яковлев работал на радио, записывал рекламу и даже был дворником.
© РИА Новости / Валерий ЛевитинПерейти в фотобанкСотрудничество с группой "Иванушки International" началось в 1997 году, когда артист принял участие в съемках видеоклипа на песню "Кукла".Певец Олег Яковлев на Центральном Московском ипподроме, где проходят скачки Гран-При Радио Monte Carlo
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Сотрудничество с группой "Иванушки International" началось в 1997 году, когда артист принял участие в съемках видеоклипа на песню "Кукла".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВскоре он стал полноправным солистом группы. Вместе с "Иванушками" Яковлев записал четыре студийных альбома.Участники группы Иванушки International Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Олег Яковлев со спутницей (слева направо) перед началом церемонии вручения юбилейной премии МУЗ-ТВ 2012 в спорткомплексе Олимпийский в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вскоре он стал полноправным солистом группы. Вместе с "Иванушками" Яковлев записал четыре студийных альбома.
© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПерейти в фотобанкВ 2012 году Олег Яковлев начал сольную карьеру. После успеха песни "Танцуй закрытыми глазами" подготовил сольную программу, и уже в 2013 году официально закончил выступать в группе. Музыкант выпустил шесть сольных клипов.Солисты группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов и Олег Яковлев во время выступления
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
В 2012 году Олег Яковлев начал сольную карьеру. После успеха песни "Танцуй закрытыми глазами" подготовил сольную программу, и уже в 2013 году официально закончил выступать в группе. Музыкант выпустил шесть сольных клипов.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкОлег Яковлев снялся в эпизодических ролях в фильмах "Сто дней до приказа" (1990) и "День выборов" (2007).Певец Олег Яковлев демонстрирует одежду из новой коллекции марки YanaStasia в рамках недели моды в Гостином дворе в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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Олег Яковлев снялся в эпизодических ролях в фильмах "Сто дней до приказа" (1990) и "День выборов" (2007).
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