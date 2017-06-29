Глава ЦИК проведет выборы президента фестиваля "Нашествие"

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова проведет выборы президента фестиваля "Нашествие" среди десятка кандидатов, ставших лидерами предварительного голосования; акция будет отчасти имитировать настоящие выборы – "шатер для голосования" оборудуют камерами, кроме того, будет применен принцип голосования без открепительных удостоверений, сообщают организаторы.
"Нашествие" состоится в этом году с 7 по 9 июля, традиционно фестиваль будет проходить в Большом Завидово Тверской области.
Как уточнили организаторы, в первый день на площадке фестиваля стартует беспрецедентная акция – "Выборы президента Нашествия" проведут впервые. На сайте фестиваля до 2 июля проходит предварительное голосование, по итогам которого будут отобраны десять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
"Именно эти 10 кандидатов войдут в бюллетень для голосования. В самом центре поля "Нашествия" будет построен специальный шатер с ящиками для голосования. Итоги голосования будут объявлены непосредственно председателем ЦИК России Эллой Памфиловой 9 июля на главной сцене фестиваля… Центризбирком изготовит для президента фестиваля Нашествие специальное президентское удостоверение за подписью председателя ЦИК России", — говорится в пресс-релизе.
Организаторы постараются также максимально приблизить этапы голосования к реальной избирательной кампании. По их словам, выборы президента фестиваля будут отвечать четырем основным критериям: открытость, прозрачность, демократичность и удобство.
Также будет применяться принцип голосования без открепительных удостоверений, уточняют организаторы. Тем не менее, отличие от настоящей избирательной кампании все же будет – принять участие в выборах президента "Нашествия" сможет, как отмечают организаторы, "любой желающий, независимо от возраста. На реальных выборах в России действует возрастной ценз и для кандидатов, и для избирателей; например, отдать свой голос на выборах или референдуме могут только граждане, достигшие 18 лет.