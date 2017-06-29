Джигарханян: экс-солист "Иванушек" Яковлев ушел из жизни слишком рано

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Народный артист СССР Армен Джигарханян выразил свои соболезнования в связи со смертью экс-участника группы "Иванушки International" Олега Яковлева, который после окончания ГИТИСА играл в спектаклях Московского драматического театра под руководством Джигарханяна.

Яковлев скончался на 48-м году жизни в одной из московских больниц после тяжелой болезни, сообщила РИА Новости в четверг гражданская жена артиста Александра Куцевол.

Яковлев в 1990-е окончил Иркутское театральное училище, затем ГИТИС. В театре Джигарханяна участвовал в спектаклях "Казаки", "Двенадцатая ночь", "Лев Гурыч Синичкин". Солистом группы "Иванушки International" Олег Яковлев стал в марте 1998 года, после того как коллектив покинул Игорь Сорин. Официально Яковлев ушел из группы в 2013 году.

"Очень грустно, что Олег ушел из жизни так рано. И особенно горько сознавать, что ты уже ничем не сможешь помочь. К сожалению, мы с Олегом уже давно не общались. Но и мои, конечно, самые сердечные соболезнования в связи с кончиной замечательного артиста",- сказал Джигарханян РИА Новости.