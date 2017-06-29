Солист "Иванушек" Григорьев-Апполонов назвал нелепой смерть Олега Яковлева

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Участник группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов выразил соболезнования в связи с кончиной друга и бывшего коллеги по коллективу Олега Яковлева.

Яковлев скончался на 48-м году жизни в одной из московских больниц после тяжелой болезни, сообщила РИА Новости в четверг гражданская жена артиста Александра Куцевол.

"Умер Олег Яковлев. Мой Яша… Наш "маленький" Олежка… Лети, Снегирёк, твой голос и песни в нашем сердце навсегда…" — написал Григорьев-Апполонов в Instagram.

Публикация от Григорьев-Апполонов Андрей (@ryrik) Июн 29 2017 в 1:18 PDT

"Я в шоке, соболезную друзьям, которые у него были, и всем поклонникам, которые любили его, как исполнителя песен группы "Иванушек International". Это нелепая смерть", — рассказал он в интервью RT.

Солистом группы "Иванушки International" Олег Яковлев стал в марте 1998 года, после того как коллектив покинул Игорь Сорин. Официально Яковлев ушел из группы в 2013 году.

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