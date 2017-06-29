Солист "Иванушек" Григорьев-Апполонов назвал нелепой смерть Олега Яковлева
12:0829.06.2017
(обновлено: 12:09 29.06.2017)
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Участник группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов выразил соболезнования в связи с кончиной друга и бывшего коллеги по коллективу Олега Яковлева.
Яковлев скончался на 48-м году жизни в одной из московских больниц после тяжелой болезни, сообщила РИА Новости в четверг гражданская жена артиста Александра Куцевол.
"Умер Олег Яковлев. Мой Яша… Наш "маленький" Олежка… Лети, Снегирёк, твой голос и песни в нашем сердце навсегда…" — написал Григорьев-Апполонов в Instagram.
"Я в шоке, соболезную друзьям, которые у него были, и всем поклонникам, которые любили его, как исполнителя песен группы "Иванушек International". Это нелепая смерть", — рассказал он в интервью RT.
Солистом группы "Иванушки International" Олег Яковлев стал в марте 1998 года, после того как коллектив покинул Игорь Сорин. Официально Яковлев ушел из группы в 2013 году.
Подробнее о биографии Олега Яковлева читайте в справке РИА Новости >>
Бывший участник группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался в больнице в четверг в 7.05 утра по московскому времени. О смерти певца сообщила его гражданская жена, телеведущая канала "Russian Musicbox" Александра Куцевол.
Накануне стало известно о том, что у певца диагностировали двухстороннее воспаление легких. В течение суток он находился в реанимации.
Российский певец родился 18 ноября 1969 года в Монголии, где его мама находилась в командировке, а отец проходил военную службу. Спустя восемь лет семья переехала в Россию.
Яковлев учился в музыкальной школе по классу фортепьяно и параллельно пел в хоре при Дворце пионеров.
Первое высшее образование будущий певец получил в Иркутском театральном училище, которое он закончил с красным диплом по специальности "актер театра кукол". Однако, как сказано на официальном сайте певца, ему "не нравилось быть за ширмой".
Переехав в Москву, артист поступил в ГИТИС. Он учился в мастерской Людмилы Касаткиной. После окончания вуза Яковлев стал актером театра Армена Джигарханяна, где был занять в таких спектаклях, как "Казаки", "Двенадцатая ночь" и "Лев Гурыч Синичкин". Параллельно Яковлев работал на радио, записывал рекламу и даже был дворником.
Сотрудничество с группой "Иванушки International" началось в 1997 году, когда артист принял участие в съемках видеоклипа на песню "Кукла".
Вскоре он стал полноправным солистом группы. Вместе с "Иванушками" Яковлев записал четыре студийных альбома.
В 2012 году Олег Яковлев начал сольную карьеру. После успеха песни "Танцуй закрытыми глазами" подготовил сольную программу, и уже в 2013 году официально закончил выступать в группе. Музыкант выпустил шесть сольных клипов.
Олег Яковлев снялся в эпизодических ролях в фильмах "Сто дней до приказа" (1990) и "День выборов" (2007).