Солист "Иванушек International" Андреев скорбит из-за смерти Яковлева

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев выразил соболезнования из-за смерти бывшего коллеги Олега Яковлева.

"Сегодня не стало Моего друга, Мы прожили на гастролях целых 15 лет, объездили и облетели весь земной шарик ВМЕСТЕ. Скорблю/// Олежка дорогой Мой Царствия Тебе Небесного", — написал он в Instagram.

Олег Яковлев скончался рано утром 29 июня на 48-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти певца стало двухстороннее воспаление легких.

Яковлев в 1998 году заменил Игоря Сорина в основном составе группы. В 2012 году певец начал сольную карьеру, а через год официально ушел из группы.