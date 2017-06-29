Автопортрет Энди Уорхола ушел с молотка за 6 миллионов фунтов стерлингов

ЛОНДОН, 29 июн – РИА Новости. Автопортрет Энди Уорхола в среду продан на аукционе Sotheby's в Лондоне за 6 миллионов фунтов стерлингов, говорится в сообщении аукционного дома.

Главным лотом торгов стала работа другого американского художника — Жан-Мишеля Баския, ее продали за 6,49 миллиона фунтов.

Третьим номером стала совместная работа Уорхола и Баския под названием "Sweet Pungent" – ее продали за 4,43 миллиона фунтов. Другую совместную работу 1985 года под названием "Новое пламя" неизвестный покупатель оценил в 2,4 миллиона.

Еще одним крупным лотом стала картина немецкого художника Герхарда Рихтера 1989 года, ее продали примерно за 4 миллиона фунтов. Работа классика американского поп-арта Роя Лихтенштейна "ушла" за 3,3 миллиона фунтов, абстракция француза Жана Дюбюффе 1955 года продана за 2,6 миллиона фунтов стерлингов.