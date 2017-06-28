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Культура

Дирижер Московской филармонии рассказал о "Русских сезонах" в Японии

20:0428.06.2017
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкДирижер Юрий Симонов. Архивное фотоДирижер Юрий Симонов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ТОКИО, 28 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Возрождение традиции проведения за рубежом "Русских сезонов" сближает российский народ с народами других стран, заявил в беседе с РИА Новости главный дирижёр Академического симфонического оркестра Московской филармонии Юрий Симонов.

Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 / Алексей Васин /
Оркестр Московской филармонии выступил в Токио в рамках "Русских сезонов"
В среду он провел концерт в Токио в рамках проходящих в Японии "Русских сезонов".

Эта старая традиция, начатая более 100 лет назад российским театральным деятелем С.П.Дягилевым в Париже, начинает возрождаться по инициативе президента РФ Владимира Путина, министерства культуры России, при поддержке руководства Московской филармонии — главной филармонии нашей страны, отметил маэстро.

"И раз наш президент этим заинтересовался, это знак того, что Русские сезоны будут проводиться на солидном и серьезном уровне, то есть это сблизит наш народ с народами других стран", — полагает Симонов.

По его мнению, "политики, как всегда, замалчивают истинное состояние культуры другой страны, истинное мнение людей другой страны, а культура она снимает все эти заборы и запреты, через эти заборы звуки перелетают, и люди начинают лучше понимать друг друга, понимать, что им иногда просто лгут, а музыка не лжет", — убежден дирижер.

Музыка, подчеркнул он, она как религия. "Когда я выхожу за пульт, я чувствую себя священником, который говорит пастве Слово Божие… Музыкальное искусство это не шоу, это интеллектуальное проникновение", — заявил Юрий Симонов.

Режиссер Андрей Кончаловский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Кончаловский: "Русские сезоны" важны для международного имиджа России
Официальная церемония открытия "Русских сезонов" в Японии состоялась 4 июня с участием премьер-министра этой страны Синдзо Абэ. Большой театр привез на юбилейные гастроли в Японию спектакли "Жизель" и "Лебединое озеро" в постановке Юрия Григоровича и впервые — "Пламя Парижа" в постановке Алексея Ратманского.

В программу гастролей по Японии в рамках "Русских сезонов" включены также Мариинский театр, Эрмитаж, Малый драматический театр, Приморская сцена Мариинского театра, Московский цирк Ю. Никулина, Театр драмы имени А.С. Пушкина, Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского, Театр балета им. Л. Якобсона, Государственный академический театр классического балета, Симфоническая капелла России, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), ВМОМК имени М.И. Глинки, Государственный казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".

Программа "Русских сезонов" включает более 200 мероприятий, которые будут проходить на протяжении года в 42 городах Японии.

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