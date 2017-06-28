Оркестр Московской филармонии выступил в Токио в рамках "Русских сезонов"

ТОКИО, 28 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Выступление Академического симфонического оркестра Московской филармонии прозвучало в среду под деревянными сводами концертного зала токийского комплекса искусств "Опера-сити" в рамках проходящих в Японии "Русских сезонов".

Музыканты исполнили несколько произведений, в том числе "Дон Жуана" Моцарта.

Как сообщил РИА Новости главный дирижёр Академического симфонического оркестра Московской филармонии Юрий Симонов, программу выбирали агенты выступлений в Японии. "Я даю 10-15 вариантов программ, чтобы те, кто отвечает за заполнение зала, выбирали, но они выбрали почему-то "Дон Жуан" Моцарта, хотя мы не австрийцы, и не немцы", — отметил маэстро.

Однако, по его словам, японцы не могут обойтись без 4-й, 5-й, 6-й симфоний Чайковского. "Эти симфонии собирают наибольшее число публики, следовательно, можно поднять цены на билеты", — пояснил Симонов.

Со времени проведения в Осаке в 1970 году всемирной выставки "Экспо", этот дирижер более 20 раз бывал в Японии, сотрудничал с оркестром вещательной корпорации NHK.

"Очень часто и за большие деньги они (NHK) приглашали в качестве главных дирижеров-гостей немцев. А немецкая музыкальная культура и дирижерская культура это, в общем, основное направление в дирижерской профессии, которая вышла из недр немецкой музыки", — напомнил Симонов.

То есть, сказал он, если главный оркестр Японии выступает под руководством немецкого дирижера в течение нескольких десятилетий, то появляется и соответствующая публика.

"Посмотрите, как они слушают, как они ведут себя, никто не шумит, никто не ведет себя безразлично. Люди поглощены тем, что они видят", — отметил маэстро.

Гвоздем программы для японцев стало сольное участие в концерте легендарной японской со шведскими корнями пианистки Ингрид Фудзико Хемминг, которую зрители долго не отпускали со сцены своими аплодисментами. Она буквально сливалась с фортепьяно в единое целое, виртуозно извлекая из него ноты под аккомпанемент оркестра из России.

"Её агенты представили, но мы не возражали, хотя могли бы привезти и своих солистов. Но видимо это является частью пропаганды немецкой культуры", — объяснил Симонов участие Хемминг в концерте в Токио.

"С Фудзико-сан мы уже 15 лет вместе выступаем и дружим. Она очень симпатичная женщина, в ней что-то есть старомодное. Ее старомодность мне нравится, потому что чувствуется, что она училась у старых настоящих педагогов", — сообщил маэстро.

Стиль ее игры он охарактеризовал как "академичный". По словам маэстро, она не заигрывает с публикой, а играет так, как ей хочется.

"Есть и новые солисты, но это выбор устроителей. Кто платит деньги, тот и танцует", — заключил он.

Японские зрители, заполнившие почти весь концертный зал, замирали во время выступления музыкантов и взрывали тишину аплодисментами и возгласами "браво" после каждого номера программы. А в кулуарах концертного комплекса шла бойкая торговля русскими матрешками, в том числе с ликом премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Концерты оркестра Московской филармонии также пройдут и в других городах Японии.