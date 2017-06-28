Микеле Плачидо получит приз имени Станиславского на закрытии ММКФ

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Итальянский актер и режиссер, звезда сериала "Спрут" Микеле Плачидо получит почетную премию имени Станиславского "Верю" на церемонии закрытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ) 29 июня, о чем он сообщил на пресс-конференции в среду.

На ММКФ Плачидо представил свою социальную драму "Семь минут".

"Завтра на закрытии ММКФ мне вручат премию Станиславского. Моими учителями были Толстой, Достоевский, Чехов, Пушкин, а Станиславский их "сын", от него так же пошла американская школа. Вот почему меня так тронула эта премия", — сказал Плачидо на пресс-конференции, посвященной фильму.

Специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского "Верю. Константин Станиславский" вручается ежегодно на церемонии закрытия ММКФ.

Плачидо дебютировал в кино в 1971 году, снимаясь в картинах ведущих итальянских режиссеров Луиджи Коменчини, Марио Моничелли, Франческо Рози, Марко Беллоккио и Карло Лидзани. В 1983 году прославился, сыграв роль капитана Катани в сериале "Спрут" Дамиано Дамиани. В 1991 году сыграл одну из главных ролей в картине российского режиссера Владимира Бортко "Афганский излом".

В 1990 Плачидо дебютировал в режиссуре с картиной "Пуммаро". Он снял 13 игровых картин, среди которых "Кровные подруги" (1992), "Мещанский герой" (1995), "Потерянная любовь" (1998), "Ты везде" (2004), "Криминальный роман" (2005), "Валланцаска — ангелы зла" (2010) и "Наблюдатель" (2012).