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Культура

Плачидо хотел бы сыграть у Михалкова и планирует снять фильм о Караваджо

17:1528.06.2017
(обновлено: 17:18 28.06.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИтальянский актер и режиссер Микеле Плачидо. Архивное фотоИтальянский актер и режиссер Микеле Плачидо. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Итальянский актер и режиссер, звезда сериала "Спрут" Микеле Плачидо хотел бы сниматься у российских режиссеров, в частности у Никиты Михалкова; при этом планирует начать в 2018 году съемки фильма о великом художнике Микеланджело да Караваджо.

Микеле Плачидо. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Плачидо: благодаря культуре между Италией и Россией продолжается диалог

"Я сейчас ушел в режиссуру, в частности это связано с возрастом, но я бы с удовольствием снялся в российском кино, если бы мне предложили, в частности у Никиты Михалкова, у него снимался Мастроянни в фильме "Очи черные", мне это созвучно", — рассказал РИА Новости Плачидо.

Также он поделился своими планами снять новый фильм. "Я планирую снять фильм о Караваджо, сейчас готовлюсь, надеюсь начать съемки в 2018 году", — рассказал режиссер.

Плачидо отметил, что он в курсе, что в ближайшее время российский режиссер Андрей Кончаловский начнет в Италии съемки фильма еще об одном гении Эпохи Возрождения — великом скульпторе Микеланджело Буонарроти.

Микеле Плачидо. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Итальянский режиссер Плачидо представит на ММКФ новый фильм "Семь минут"
"И это очень хорошо!" — порадовался Плачидо.

На Московском Международном кинофестивале, который проходит в столице с 22 по 29 июня, вечером в среду Плачидо представит публике свой новый фильм "Семь минут" — социальную драму о проблемах итальянских ткачих.

Плачидо дебютировал в кино в 1971 году, снимаясь в картинах ведущих итальянских режиссеров Луиджи Коменчини, Марио Моничелли, Франческо Рози, Марко Беллоккио и Карло Лидзани. В 1983 году прославился, сыграв роль капитана Катани в сериале "Спрут" Дамиано Дамиани. В 1991 году сыграл одну из главных ролей в картине российского режиссера Владимира Бортко "Афганский излом".

В 1990 Плачидо дебютировал в режиссуре картиной "Пуммаро". Он снял 13 игровых картин, среди которых "Кровные подруги" (1992), "Мещанский герой" (1995), "Потерянная любовь" (1998), "Ты везде" (2004), "Криминальный роман" (2005), "Валланцаска — ангелы зла" (2010) и "Наблюдатель" (2012).

Церемония открытия Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТоржественная церемония открытия 39-го Московского международного кинофестиваля прошла в четверг в столичном театре "Россия".Председатель Союза кинематографистов РФ, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Торжественная церемония открытия 39-го Московского международного кинофестиваля прошла в четверг в столичном театре "Россия".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ этом году ММКФ будет проходит в Москве с 22 по 29 июня.Актриса Анна Горшкова (справа) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В этом году ММКФ будет проходит в Москве с 22 по 29 июня.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПомимо картин из России в конкурсную программу фестиваля вошли фильмы из Австрии, Аргентины, Германии, Дании, Индии, Испании, Китая, Кореи, Финляндии и Японии. На фото: актриса Настасья Самбурская.Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Помимо картин из России в конкурсную программу фестиваля вошли фильмы из Австрии, Аргентины, Германии, Дании, Индии, Испании, Китая, Кореи, Финляндии и Японии. На фото: актриса Настасья Самбурская.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссию в конкурсной программе ММКФ представляют картины "Карп отмороженный" Владимира Котта, "Мешок без дна" Рустама Хамдамова и "Купи меня" Вадима Перельмана. На фото: актриса Валерия Кожевникова.Актриса Валерия Кожевникова на церемонии открытия 39-го Международного Московского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Россию в конкурсной программе ММКФ представляют картины "Карп отмороженный" Владимира Котта, "Мешок без дна" Рустама Хамдамова и "Купи меня" Вадима Перельмана. На фото: актриса Валерия Кожевникова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа фестивале так же пройдут конкурсы короткого метра и документального кино. На фото: актер Михаил Дорожкин со спутницей кинофестиваля.Актер Михаил Дорожкин со спутницей на церемонии открытия 39-го Международного Московского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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На фестивале так же пройдут конкурсы короткого метра и документального кино. На фото: актер Михаил Дорожкин со спутницей кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЦеремония открытия ММКФ, которая прошла в день начала Великой Отечественной войны, началась с песни официального представителя МИД Марии Захаровой "Верните память". На сцене композицию исполнила певица Наргиз Закирова.Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Церемония открытия ММКФ, которая прошла в день начала Великой Отечественной войны, началась с песни официального представителя МИД Марии Захаровой "Верните память". На сцене композицию исполнила певица Наргиз Закирова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкШоумен Александр Ревва на церемонии открытия кинофестиваля в образе Артура Пирожкова исполнил песню про Адриано Челентано. В клипе на эту композицию ранее снялась член жюри ММКФ Орнелла Мути.Шоумен Александр Ревва на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Шоумен Александр Ревва на церемонии открытия кинофестиваля в образе Артура Пирожкова исполнил песню про Адриано Челентано. В клипе на эту композицию ранее снялась член жюри ММКФ Орнелла Мути.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Алексей Пушков с супругой Ниной.Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Алексей Пушков с супругой Ниной на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Член комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Алексей Пушков с супругой Ниной.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИтальянская актриса, член жюри основного конкурса Орнелла Мути и председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков.Итальянская актриса, член жюри основного конкурса Орнелла Мути и председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Итальянская актриса, член жюри основного конкурса Орнелла Мути и председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер Владимир Наумов, актриса Наталья Белохвостикова и их дочь режиссер Наталья Наумова.Режиссер Владимир Наумов, актриса Наталья Белохвостикова и их дочь режиссер Наталья Наумова (справа) на церемонии открытия 39-го Международного Московского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Владимир Наумов, актриса Наталья Белохвостикова и их дочь режиссер Наталья Наумова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСреди внеконкурсных программ киносмотра — ретроспектива Андрея Кончаловского "Возвышающие истины", программы, посвященные корейскому и индийскому кино, традиционные рубрики "Русский след", "Спектр", "Фильмы, которых здесь не было" и другие программы. На фото: актриса Маруся Зыкова.Актриса Маруся Зыкова на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Среди внеконкурсных программ киносмотра — ретроспектива Андрея Кончаловского "Возвышающие истины", программы, посвященные корейскому и индийскому кино, традиционные рубрики "Русский след", "Спектр", "Фильмы, которых здесь не было" и другие программы. На фото: актриса Маруся Зыкова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Дарья Мороз.Актриса Дарья Мороз на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Дарья Мороз.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Дарья Повереннова.Актриса Дарья Повереннова на церемонии открытия 39-го Международного Московского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Дарья Повереннова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Елена Захарова.Актриса Елена Захарова на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Елена Захарова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПриз за выдающийся вклад в развитие кинематографа на фестивале вручили итальянскому актеру Франко Неро, который рассказал о своей работе с российским режиссером Владиславом Козловым, в фильме которого Неро сыграл душу Рудольфо Валентино.Итальянский актёр Франко Неро на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Приз за выдающийся вклад в развитие кинематографа на фестивале вручили итальянскому актеру Франко Неро, который рассказал о своей работе с российским режиссером Владиславом Козловым, в фильме которого Неро сыграл душу Рудольфо Валентино.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссийская певица Юлия Самойлова и ее супруг, музыкант Алексей Таран.Российская певица Юлия Самойлова и её супруг, музыкант Алексей Таран на церемонии открытия 39-го Международного Московского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Российская певица Юлия Самойлова и ее супруг, музыкант Алексей Таран.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПредседателем жюри основного конкурса фестиваля является иранский режиссер Реза Миркарими (на фото). Кроме не в жюри кинофестиваля вошли итальянка Орнелла Мути, финский режиссер Йорн Доннер, испанский режиссер Альберто Серра, российский драматург Александр Адабашьян и представитель кинофонда New German Film Board Бригитта Мантей.Иранский режиссёр, председатель жюри основного конкурса Реза Миркарими и председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков (справа) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Председателем жюри основного конкурса фестиваля является иранский режиссер Реза Миркарими (на фото). Кроме не в жюри кинофестиваля вошли итальянка Орнелла Мути, финский режиссер Йорн Доннер, испанский режиссер Альберто Серра, российский драматург Александр Адабашьян и представитель кинофонда New German Film Board Бригитта Мантей.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОткрылся кинофестиваль индийским фильмом "Бахубали. Завершение" режиссера С. С. Раджамоули.Режиссер С.С. Раджамули (второй слева) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Открылся кинофестиваль индийским фильмом "Бахубали. Завершение" режиссера С. С. Раджамоули.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВсего в официальной программе 39-го ММКФ представлено 247 фильмов — 153 полнометражных и 94 короткометражных. На фото: актриса Алена Чехова.Актриса Алена Чехова на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Всего в официальной программе 39-го ММКФ представлено 247 фильмов — 153 полнометражных и 94 короткометражных. На фото: актриса Алена Чехова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПевица и актриса Наталья Ионова.Певица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица и актриса Наталья Ионова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктер, режиссер Артем Михалков и актриса Полина Лебедева.Актер, режиссер Артем Михалков и актриса Полина Лебедева на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер, режиссер Артем Михалков и актриса Полина Лебедева.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗавершится ММКФ 29 июня показом новой картины Софии Копполы "Роковое искушение". Эта лента была удостоена приза за лучшую режиссуру на прошедшем Каннском фестивале.На церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Завершится ММКФ 29 июня показом новой картины Софии Копполы "Роковое искушение". Эта лента была удостоена приза за лучшую режиссуру на прошедшем Каннском фестивале.
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