Плачидо хотел бы сыграть у Михалкова и планирует снять фильм о Караваджо

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Итальянский актер и режиссер, звезда сериала "Спрут" Микеле Плачидо хотел бы сниматься у российских режиссеров, в частности у Никиты Михалкова; при этом планирует начать в 2018 году съемки фильма о великом художнике Микеланджело да Караваджо.

"Я сейчас ушел в режиссуру, в частности это связано с возрастом, но я бы с удовольствием снялся в российском кино, если бы мне предложили, в частности у Никиты Михалкова, у него снимался Мастроянни в фильме "Очи черные", мне это созвучно", — рассказал РИА Новости Плачидо.

Также он поделился своими планами снять новый фильм. "Я планирую снять фильм о Караваджо, сейчас готовлюсь, надеюсь начать съемки в 2018 году", — рассказал режиссер.

Плачидо отметил, что он в курсе, что в ближайшее время российский режиссер Андрей Кончаловский начнет в Италии съемки фильма еще об одном гении Эпохи Возрождения — великом скульпторе Микеланджело Буонарроти.

"И это очень хорошо!" — порадовался Плачидо.

На Московском Международном кинофестивале, который проходит в столице с 22 по 29 июня, вечером в среду Плачидо представит публике свой новый фильм "Семь минут" — социальную драму о проблемах итальянских ткачих.

Плачидо дебютировал в кино в 1971 году, снимаясь в картинах ведущих итальянских режиссеров Луиджи Коменчини, Марио Моничелли, Франческо Рози, Марко Беллоккио и Карло Лидзани. В 1983 году прославился, сыграв роль капитана Катани в сериале "Спрут" Дамиано Дамиани. В 1991 году сыграл одну из главных ролей в картине российского режиссера Владимира Бортко "Афганский излом".

В 1990 Плачидо дебютировал в режиссуре картиной "Пуммаро". Он снял 13 игровых картин, среди которых "Кровные подруги" (1992), "Мещанский герой" (1995), "Потерянная любовь" (1998), "Ты везде" (2004), "Криминальный роман" (2005), "Валланцаска — ангелы зла" (2010) и "Наблюдатель" (2012).