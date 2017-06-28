Плачидо хотел бы сыграть у Михалкова и планирует снять фильм о Караваджо

17:1528.06.2017
(обновлено: 17:18 28.06.2017)
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Итальянский актер и режиссер, звезда сериала "Спрут" Микеле Плачидо хотел бы сниматься у российских режиссеров, в частности у Никиты Михалкова; при этом планирует начать в 2018 году съемки фильма о великом художнике Микеланджело да Караваджо.
"Я сейчас ушел в режиссуру, в частности это связано с возрастом, но я бы с удовольствием снялся в российском кино, если бы мне предложили, в частности у Никиты Михалкова, у него снимался Мастроянни в фильме "Очи черные", мне это созвучно", — рассказал РИА Новости Плачидо.
Также он поделился своими планами снять новый фильм. "Я планирую снять фильм о Караваджо, сейчас готовлюсь, надеюсь начать съемки в 2018 году", — рассказал режиссер.
Плачидо отметил, что он в курсе, что в ближайшее время российский режиссер Андрей Кончаловский начнет в Италии съемки фильма еще об одном гении Эпохи Возрождения — великом скульпторе Микеланджело Буонарроти.
"И это очень хорошо!" — порадовался Плачидо.
На Московском Международном кинофестивале, который проходит в столице с 22 по 29 июня, вечером в среду Плачидо представит публике свой новый фильм "Семь минут" — социальную драму о проблемах итальянских ткачих.
Плачидо дебютировал в кино в 1971 году, снимаясь в картинах ведущих итальянских режиссеров Луиджи Коменчини, Марио Моничелли, Франческо Рози, Марко Беллоккио и Карло Лидзани. В 1983 году прославился, сыграв роль капитана Катани в сериале "Спрут" Дамиано Дамиани. В 1991 году сыграл одну из главных ролей в картине российского режиссера Владимира Бортко "Афганский излом".
В 1990 Плачидо дебютировал в режиссуре картиной "Пуммаро". Он снял 13 игровых картин, среди которых "Кровные подруги" (1992), "Мещанский герой" (1995), "Потерянная любовь" (1998), "Ты везде" (2004), "Криминальный роман" (2005), "Валланцаска — ангелы зла" (2010) и "Наблюдатель" (2012).
Торжественная церемония открытия 39-го Московского международного кинофестиваля прошла в четверг в столичном театре "Россия".
В этом году ММКФ будет проходит в Москве с 22 по 29 июня.
Помимо картин из России в конкурсную программу фестиваля вошли фильмы из Австрии, Аргентины, Германии, Дании, Индии, Испании, Китая, Кореи, Финляндии и Японии. На фото: актриса Настасья Самбурская.
Россию в конкурсной программе ММКФ представляют картины "Карп отмороженный" Владимира Котта, "Мешок без дна" Рустама Хамдамова и "Купи меня" Вадима Перельмана. На фото: актриса Валерия Кожевникова.
На фестивале так же пройдут конкурсы короткого метра и документального кино. На фото: актер Михаил Дорожкин со спутницей кинофестиваля.
Церемония открытия ММКФ, которая прошла в день начала Великой Отечественной войны, началась с песни официального представителя МИД Марии Захаровой "Верните память". На сцене композицию исполнила певица Наргиз Закирова.
Шоумен Александр Ревва на церемонии открытия кинофестиваля в образе Артура Пирожкова исполнил песню про Адриано Челентано. В клипе на эту композицию ранее снялась член жюри ММКФ Орнелла Мути.
Член комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Алексей Пушков с супругой Ниной.
Итальянская актриса, член жюри основного конкурса Орнелла Мути и председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков.
Режиссер Владимир Наумов, актриса Наталья Белохвостикова и их дочь режиссер Наталья Наумова.
Среди внеконкурсных программ киносмотра — ретроспектива Андрея Кончаловского "Возвышающие истины", программы, посвященные корейскому и индийскому кино, традиционные рубрики "Русский след", "Спектр", "Фильмы, которых здесь не было" и другие программы. На фото: актриса Маруся Зыкова.
Актриса Дарья Повереннова.
Приз за выдающийся вклад в развитие кинематографа на фестивале вручили итальянскому актеру Франко Неро, который рассказал о своей работе с российским режиссером Владиславом Козловым, в фильме которого Неро сыграл душу Рудольфо Валентино.
Российская певица Юлия Самойлова и ее супруг, музыкант Алексей Таран.
Председателем жюри основного конкурса фестиваля является иранский режиссер Реза Миркарими (на фото). Кроме не в жюри кинофестиваля вошли итальянка Орнелла Мути, финский режиссер Йорн Доннер, испанский режиссер Альберто Серра, российский драматург Александр Адабашьян и представитель кинофонда New German Film Board Бригитта Мантей.
Открылся кинофестиваль индийским фильмом "Бахубали. Завершение" режиссера С. С. Раджамоули.
Всего в официальной программе 39-го ММКФ представлено 247 фильмов — 153 полнометражных и 94 короткометражных. На фото: актриса Алена Чехова.
Певица и актриса Наталья Ионова.
Актер, режиссер Артем Михалков и актриса Полина Лебедева.
Завершится ММКФ 29 июня показом новой картины Софии Копполы "Роковое искушение". Эта лента была удостоена приза за лучшую режиссуру на прошедшем Каннском фестивале.