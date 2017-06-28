Плачидо: благодаря культуре между Италией и Россией продолжается диалог
17:0928.06.2017
(обновлено: 17:17 28.06.2017)
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Итальянский актер и режиссер, звезда сериала "Спрут" Микеле Плачидо считает, что благодаря культуре между Россией и Италией продолжается диалог, поэтому и важны кинофестивали.
"Я недавно разговаривал с итальянскими предпринимателями, всем им очень неприятно, что все это продолжается. А благодаря культуре у нас нет никаких санкций, дискуссия, диалог продолжаются — это главное. Этим и важны кинофестивали. И я очень благодарен президенту ММКФ Никите Михалкову, что он понимает необходимость этого диалога", — рассказал Плачидо РИА Новости.
На Московском Международном кинофестивале, который проходит в столице с 22 по 29 июня, вечером в среду Плачидо представит публике свой новый фильм "Семь минут", социальную драму о проблемах итальянских ткачих.
Плачидо дебютировал в кино в 1972 году, снимаясь в картинах ведущих итальянских режиссеров Луиджи Коменчини, Марио Моничелли, Франческо Рози, Марко Беллоккио и Карло Лидзани. В 1984 году прославился, сыграв роль комиссара Каттани в сериале "Спрут" Дамиано Дамиани. В 1991 году сыграл одну из главных ролей в картине российского режиссера Владимира Бортко "Афганский излом".
В 1990 году Плачидо дебютировал в режиссуре картиной "Пуммаро". По информации сайта ММКФ, он снял 13 игровых картин, среди которых "Кровные подруги" (1992), "Мещанский герой" (1995), "Потерянная любовь" (1998), "Ты везде" (2004), "Криминальный роман" (2005), "Валланцаска — ангелы зла" (2010) и "Наблюдатель" (2012).
Торжественная церемония открытия 39-го Московского международного кинофестиваля прошла в четверг в столичном театре "Россия".
В этом году ММКФ будет проходит в Москве с 22 по 29 июня.
Помимо картин из России в конкурсную программу фестиваля вошли фильмы из Австрии, Аргентины, Германии, Дании, Индии, Испании, Китая, Кореи, Финляндии и Японии. На фото: актриса Настасья Самбурская.
Россию в конкурсной программе ММКФ представляют картины "Карп отмороженный" Владимира Котта, "Мешок без дна" Рустама Хамдамова и "Купи меня" Вадима Перельмана. На фото: актриса Валерия Кожевникова.
На фестивале так же пройдут конкурсы короткого метра и документального кино. На фото: актер Михаил Дорожкин со спутницей кинофестиваля.
Церемония открытия ММКФ, которая прошла в день начала Великой Отечественной войны, началась с песни официального представителя МИД Марии Захаровой "Верните память". На сцене композицию исполнила певица Наргиз Закирова.
Шоумен Александр Ревва на церемонии открытия кинофестиваля в образе Артура Пирожкова исполнил песню про Адриано Челентано. В клипе на эту композицию ранее снялась член жюри ММКФ Орнелла Мути.
Член комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Алексей Пушков с супругой Ниной.
Итальянская актриса, член жюри основного конкурса Орнелла Мути и председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков.
Режиссер Владимир Наумов, актриса Наталья Белохвостикова и их дочь режиссер Наталья Наумова.
Среди внеконкурсных программ киносмотра — ретроспектива Андрея Кончаловского "Возвышающие истины", программы, посвященные корейскому и индийскому кино, традиционные рубрики "Русский след", "Спектр", "Фильмы, которых здесь не было" и другие программы. На фото: актриса Маруся Зыкова.
Актриса Дарья Повереннова.
Приз за выдающийся вклад в развитие кинематографа на фестивале вручили итальянскому актеру Франко Неро, который рассказал о своей работе с российским режиссером Владиславом Козловым, в фильме которого Неро сыграл душу Рудольфо Валентино.
Российская певица Юлия Самойлова и ее супруг, музыкант Алексей Таран.
Председателем жюри основного конкурса фестиваля является иранский режиссер Реза Миркарими (на фото). Кроме не в жюри кинофестиваля вошли итальянка Орнелла Мути, финский режиссер Йорн Доннер, испанский режиссер Альберто Серра, российский драматург Александр Адабашьян и представитель кинофонда New German Film Board Бригитта Мантей.
Открылся кинофестиваль индийским фильмом "Бахубали. Завершение" режиссера С. С. Раджамоули.
Всего в официальной программе 39-го ММКФ представлено 247 фильмов — 153 полнометражных и 94 короткометражных. На фото: актриса Алена Чехова.
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Актер, режиссер Артем Михалков и актриса Полина Лебедева.
Завершится ММКФ 29 июня показом новой картины Софии Копполы "Роковое искушение". Эта лента была удостоена приза за лучшую режиссуру на прошедшем Каннском фестивале.