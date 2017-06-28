Плачидо: благодаря культуре между Италией и Россией продолжается диалог

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Итальянский актер и режиссер, звезда сериала "Спрут" Микеле Плачидо считает, что благодаря культуре между Россией и Италией продолжается диалог, поэтому и важны кинофестивали.

"Я недавно разговаривал с итальянскими предпринимателями, всем им очень неприятно, что все это продолжается. А благодаря культуре у нас нет никаких санкций, дискуссия, диалог продолжаются — это главное. Этим и важны кинофестивали. И я очень благодарен президенту ММКФ Никите Михалкову, что он понимает необходимость этого диалога", — рассказал Плачидо РИА Новости.

На Московском Международном кинофестивале, который проходит в столице с 22 по 29 июня, вечером в среду Плачидо представит публике свой новый фильм "Семь минут", социальную драму о проблемах итальянских ткачих.

Плачидо дебютировал в кино в 1972 году, снимаясь в картинах ведущих итальянских режиссеров Луиджи Коменчини, Марио Моничелли, Франческо Рози, Марко Беллоккио и Карло Лидзани. В 1984 году прославился, сыграв роль комиссара Каттани в сериале "Спрут" Дамиано Дамиани. В 1991 году сыграл одну из главных ролей в картине российского режиссера Владимира Бортко "Афганский излом".

В 1990 году Плачидо дебютировал в режиссуре картиной "Пуммаро". По информации сайта ММКФ, он снял 13 игровых картин, среди которых "Кровные подруги" (1992), "Мещанский герой" (1995), "Потерянная любовь" (1998), "Ты везде" (2004), "Криминальный роман" (2005), "Валланцаска — ангелы зла" (2010) и "Наблюдатель" (2012).