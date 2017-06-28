"Табакерка" закроет сезон предпремьерным показом спектакля по Хатчеру

11:2428.06.2017
(обновлено: 11:26 28.06.2017)
900
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Театр Олега Табакова завершает сезон предпремьерными показами своей новой работы по пьесе "Кинастон" крупного американского драматурга Джеффри Хатчера. Показы пройдут в среду, четверг и пятницу, новый сезон откроется, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Постановку осуществил известный режиссер Евгений Писарев вместе со своими постоянными соавторами — сценографом Зиновием Маргулисом и художником по костюмам Марией Даниловой.
Пьеса "Кинастон" была написана несколько лет назад, впервые с успехом прошла на Бродвее и была экранизирована.
"Мне нравится, что эта пьеса полярная. Она начинается как комедия, потом обращается в драму, а затем выходит на высокие размышления о жизни и творчестве, о назначении актера и человека", — сказал Писарев накануне премьеры. Режиссер сказал, что не очень любит пьесы так называемого "чистого" жанра, потому что жизнь разнообразна и полна неожиданного.
"Совершенная женская сценическая красота" — так в дословном переводе с английского звучит название этой пьесы. Но воплощали на эту красоту в 1661 году на лондонской сцене мужчины. Такова тогда была традиция — женские роли играли мужчинам. Главный герой пьесы "Кинастон" — один из них, это реально существовавший выдающийся английский актер. Созданные им образы прекрасных дам волновали современников обоих полов, и актер был окружен всеобщим обожанием.
Но тут случился указ Карла II, по которому отныне все женские роли должны играть только женщины.
Спектакль Писарева погружает зрителя в атмосферу театра, в котором, как и в жизни, прекрасные моменты сменяются горькими событиями, драма, комедия, смех и слезы.
Главную роль исполняет Максим Матвеев (Вронский в фильме "Анна Каренина" Карена Шахназарова).
"На самом деле, пьеса "Кинастон" — о безграничных возможностях человека, о его способности оставаться самим собой и не ломаться под давлением различных жизненных обстоятельств", — поделился актер своими размышлениями накануне премьеры.
Спектакль "Мадонна с цветком" по роману Марии Глушко в постановке Александра Марина посвящен юной матери, воспитывающей сына во время Великой Отечественной войны.
Спектакль "Год, когда я не родился" поставлен по известной пьесе советского драматурга Виктора Розова "Гнездо глухаря". Постановка, посвященная непростым семейным отношениям, интересна еще и тем, что на одной сцене играют отец и сын – Олег и Павел Табаковы.
Спектакль "Школа жен" режиссера Хухлина поставлен по пьесе Жана-Батиста Мольера. Адаптировал текст выдающегося французского комедиографа для современного российского зрителя публицист Дмитрий Быков.
Спектакль "Волки и овцы" в "Табакерке" поставил Константин Богомолов, который перенес действие пьесы Островского в первую половину 20 века и сменил акценты таким образом, что создал некую новую условную реальность, намекающую на многие реалии нашего времени.
В спектакле "Буря. Вариации" по пьесе Шекспира главную роль Просперо играет Александр Марин, который стоял у истоков основания "подвального" театра. Эта роль стала его возвращением на родные подмостки после двадцатилетнего перерыва.
Театр Табакова дважды за свою историю ставил спектакль по пьесе Александра Галича "Матроссая Тишина". Первый раз это произошло в 1990 году, спектакль сразу стал "хитом" театральной Москвы. В сентябре 2016 года Табаков представил "капитальное возобновление" той постановки, посвященной теме беспредельной отцовской любви.
Молодой режиссер Олеся Невмержицкая в 2009 году поставила в "Табакерке" спектакль "Олеся", в основу которого легли одноименная повесть и рассказ Куприна "Лесная глушь". Главной темой постановки стали предрассудки и суеверия, первобытные страхи и неприятие чужого, живущие в любом обществе.
Премьера спектакля "Безумный день, или Женитьба Фигаро" прошла в "Табакерке" в апреле 2009 года. Режиссер спектакля Константин Богомолов рассказывал, что при постановке легендарной комедии Бомарше пытался рассказать драматичную, по своей сути, историю Фигаро, которого играл Сергей Безруков.
Драматург и кинорежиссер Василий Сигарев на сцене "Табакерки" поставил собственную оригинальную пьесу, созданную им на основе гоголевского "Вия". Эта постановка идет в театре с 2015 года.
"Чайку" в "Табакерке" Константин Богомолов ставил дважды - в 2011 и 2014 году. Первая постановка шла на сцене МХТ имени Чехова, вторая до сих пор идет на Сухаревской. Если первая - склонялась к театру абсурда, то вторая версия постановки - классическая драма о глобальном отсутствии любви.
Премьера спектакля "Три сестры" в постановке Александра Марина состоялась на новой сцене "Табакерки" в октябре 2014 года. Сестер в спектакле играют актрисы Алена Лаптева, Аня Чиповская и Арина Автушенко.
Премьера спектакля "Полоумный Журден" в постановке Олега Табакова и Авангарда Леонтьева состоялась в 1985 году. В основу спектакля легла одноименная пьеса Михаила Булгакова, написанная по известным комедиям Жан-Батиста Мольера.
Спектакль "Безымянная звезда", представленный публике в начале 2016 года, был поставлен Александром Мариным по одноименной пьесе румынского писателя Михая Себастиана. Драматург в самый разгар войны создал одну из самых красивых и необычных историй любви, которая нам хорошо известна по одноименному фильму Михаила Козакова.
Спектакль режиссера Андрея Житинкина "Псих" был поставлен в "Табакерке" в 1995 году. В его основу лег роман писателя Александра Мичина, посвященного российским психбольницам. Главную роль в спектакле играл Сергей Безруков.
Джаз-водевиль "Лев Гурыч Синичкин" был поставлен Юрием Ереминым в "Табакерке" в 2012 году. Литературной основой этого музыкального комедийного спектакля стал киносценарий драматурга Николая Эрдмана, написанный в соавторстве с Михаилом Вольпиным.