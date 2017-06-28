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Культура

"Табакерка" закроет сезон предпремьерным показом спектакля по Хатчеру

11:2428.06.2017
(обновлено: 11:26 28.06.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОснователь, художественный руководитель театра Олег Табаков. Архивное фотоОснователь, художественный руководитель театра Олег Табаков. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Театр Олега Табакова завершает сезон предпремьерными показами своей новой работы по пьесе "Кинастон" крупного американского драматурга Джеффри Хатчера. Показы пройдут в среду, четверг и пятницу, новый сезон откроется, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Олег Табаков. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Театр "Табакерка" представляет премьеру "На бойком месте" Островского
Постановку осуществил известный режиссер Евгений Писарев вместе со своими постоянными соавторами — сценографом Зиновием Маргулисом и художником по костюмам Марией Даниловой.

Пьеса "Кинастон" была написана несколько лет назад, впервые с успехом прошла на Бродвее и была экранизирована.

"Мне нравится, что эта пьеса полярная. Она начинается как комедия, потом обращается в драму, а затем выходит на высокие размышления о жизни и творчестве, о назначении актера и человека", — сказал Писарев накануне премьеры. Режиссер сказал, что не очень любит пьесы так называемого "чистого" жанра, потому что жизнь разнообразна и полна неожиданного.

Новое здание театра Олега Табакова в Москве. Архивное фото
© Фото : аккаунт Московский театр п/р О. Табакова в сети facebook
"Табакерка" отмечает 30-летний юбилей
"Совершенная женская сценическая красота" — так в дословном переводе с английского звучит название этой пьесы. Но воплощали на эту красоту в 1661 году на лондонской сцене мужчины. Такова тогда была традиция — женские роли играли мужчинам. Главный герой пьесы "Кинастон" — один из них, это реально существовавший выдающийся английский актер. Созданные им образы прекрасных дам волновали современников обоих полов, и актер был окружен всеобщим обожанием.

Но тут случился указ Карла II, по которому отныне все женские роли должны играть только женщины.

Спектакль Писарева погружает зрителя в атмосферу театра, в котором, как и в жизни, прекрасные моменты сменяются горькими событиями, драма, комедия, смех и слезы.

Главную роль исполняет Максим Матвеев (Вронский в фильме "Анна Каренина" Карена Шахназарова).

"На самом деле, пьеса "Кинастон" — о безграничных возможностях человека, о его способности оставаться самим собой и не ломаться под давлением различных жизненных обстоятельств", — поделился актер своими размышлениями накануне премьеры.

Спектакли "Табакерки"
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСпектакль "Мадонна с цветком" по роману Марии Глушко в постановке Александра Марина посвящен юной матери, воспитывающей сына во время Великой Отечественной войны.Юлиана Гребе в сцене из спектакля Мадонна с цветком в Театре п/р Олега Табакова
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Спектакль "Мадонна с цветком" по роману Марии Глушко в постановке Александра Марина посвящен юной матери, воспитывающей сына во время Великой Отечественной войны.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкСпектакль "Год, когда я не родился" поставлен по известной пьесе советского драматурга Виктора Розова "Гнездо глухаря". Постановка, посвященная непростым семейным отношениям, интересна еще и тем, что на одной сцене играют отец и сын – Олег и Павел Табаковы.Дарья Авратинская и Павел Табаков в сцене из спектакля Год, когда я не родился в Театре п/р Олега Табакова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Спектакль "Год, когда я не родился" поставлен по известной пьесе советского драматурга Виктора Розова "Гнездо глухаря". Постановка, посвященная непростым семейным отношениям, интересна еще и тем, что на одной сцене играют отец и сын – Олег и Павел Табаковы.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСпектакль "Школа жен" режиссера Хухлина поставлен по пьесе Жана-Батиста Мольера. Адаптировал текст выдающегося французского комедиографа для современного российского зрителя публицист Дмитрий Быков.Актеры Александр Семчев и Надежда Жарычева в сцене из спектакля Школа жен в театре-студии под руководством О. Табакова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Спектакль "Школа жен" режиссера Хухлина поставлен по пьесе Жана-Батиста Мольера. Адаптировал текст выдающегося французского комедиографа для современного российского зрителя публицист Дмитрий Быков.
© РИА Новости / Григорий СобченкоПерейти в фотобанкСпектакль "Волки и овцы" в "Табакерке" поставил Константин Богомолов, который перенес действие пьесы Островского в первую половину 20 века и сменил акценты таким образом, что создал некую новую условную реальность, намекающую на многие реалии нашего времени.Роза Хайруллина в сцене из спектакля Волки и овцы в театре под руководством О.Табакова
© РИА Новости / Григорий Собченко
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Спектакль "Волки и овцы" в "Табакерке" поставил Константин Богомолов, который перенес действие пьесы Островского в первую половину 20 века и сменил акценты таким образом, что создал некую новую условную реальность, намекающую на многие реалии нашего времени.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ спектакле "Буря. Вариации" по пьесе Шекспира главную роль Просперо играет Александр Марин, который стоял у истоков основания "подвального" театра. Эта роль стала его возвращением на родные подмостки после двадцатилетнего перерыва.Александр Марин и Яна Сексте в сцене из спектакля Буря. Вариации в театре под руководством Олега Табакова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В спектакле "Буря. Вариации" по пьесе Шекспира главную роль Просперо играет Александр Марин, который стоял у истоков основания "подвального" театра. Эта роль стала его возвращением на родные подмостки после двадцатилетнего перерыва.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТеатр Табакова дважды за свою историю ставил спектакль по пьесе Александра Галича "Матроссая Тишина". Первый раз это произошло в 1990 году, спектакль сразу стал "хитом" театральной Москвы. В сентябре 2016 года Табаков представил "капитальное возобновление" той постановки, посвященной теме беспредельной отцовской любви.Павел Табаков и Федор Лавров во время спектакля Матросская Тишина в Театре-студии под руководством О. Табакова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Театр Табакова дважды за свою историю ставил спектакль по пьесе Александра Галича "Матроссая Тишина". Первый раз это произошло в 1990 году, спектакль сразу стал "хитом" театральной Москвы. В сентябре 2016 года Табаков представил "капитальное возобновление" той постановки, посвященной теме беспредельной отцовской любви.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкМолодой режиссер Олеся Невмержицкая в 2009 году поставила в "Табакерке" спектакль "Олеся", в основу которого легли одноименная повесть и рассказ Куприна "Лесная глушь". Главной темой постановки стали предрассудки и суеверия, первобытные страхи и неприятие чужого, живущие в любом обществе.Артистка Анна Чиповская в сцене из премьерного спектакля Московского театра-студии под управлением Олега Табакова Олеся
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молодой режиссер Олеся Невмержицкая в 2009 году поставила в "Табакерке" спектакль "Олеся", в основу которого легли одноименная повесть и рассказ Куприна "Лесная глушь". Главной темой постановки стали предрассудки и суеверия, первобытные страхи и неприятие чужого, живущие в любом обществе.
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкПремьера спектакля "Безумный день, или Женитьба Фигаро" прошла в "Табакерке" в апреле 2009 года. Режиссер спектакля Константин Богомолов рассказывал, что при постановке легендарной комедии Бомарше пытался рассказать драматичную, по своей сути, историю Фигаро, которого играл Сергей Безруков.Актеры Олег Табаков и Сергей Безруков в сцене из спектакля Безумный день, или Женитьба Фигаро в постановке театра-студии Олега Табакова
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Премьера спектакля "Безумный день, или Женитьба Фигаро" прошла в "Табакерке" в апреле 2009 года. Режиссер спектакля Константин Богомолов рассказывал, что при постановке легендарной комедии Бомарше пытался рассказать драматичную, по своей сути, историю Фигаро, которого играл Сергей Безруков.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДраматург и кинорежиссер Василий Сигарев на сцене "Табакерки" поставил собственную оригинальную пьесу, созданную им на основе гоголевского "Вия". Эта постановка идет в театре с 2015 года.Сцена из спектакля Вий в театре под руководством Олега Табакова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Драматург и кинорежиссер Василий Сигарев на сцене "Табакерки" поставил собственную оригинальную пьесу, созданную им на основе гоголевского "Вия". Эта постановка идет в театре с 2015 года.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанк"Чайку" в "Табакерке" Константин Богомолов ставил дважды - в 2011 и 2014 году. Первая постановка шла на сцене МХТ имени Чехова, вторая до сих пор идет на Сухаревской. Если первая - склонялась к театру абсурда, то вторая версия постановки - классическая драма о глобальном отсутствии любви.Олег Табаков и Марина Зудина в сцене из спектакля Чайка в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
"Чайку" в "Табакерке" Константин Богомолов ставил дважды - в 2011 и 2014 году. Первая постановка шла на сцене МХТ имени Чехова, вторая до сих пор идет на Сухаревской. Если первая - склонялась к театру абсурда, то вторая версия постановки - классическая драма о глобальном отсутствии любви.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПремьера спектакля "Три сестры" в постановке Александра Марина состоялась на новой сцене "Табакерки" в октябре 2014 года. Сестер в спектакле играют актрисы Алена Лаптева, Аня Чиповская и Арина Автушенко.Актриса Аня Чиповская в сцене из спектакля Три сестры в театре под руководством Олега Табакова в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Премьера спектакля "Три сестры" в постановке Александра Марина состоялась на новой сцене "Табакерки" в октябре 2014 года. Сестер в спектакле играют актрисы Алена Лаптева, Аня Чиповская и Арина Автушенко.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкПремьера спектакля "Полоумный Журден" в постановке Олега Табакова и Авангарда Леонтьева состоялась в 1985 году. В основу спектакля легла одноименная пьеса Михаила Булгакова, написанная по известным комедиям Жан-Батиста Мольера.Марина Зудина и Надежда Тимохина в сцене из спектакля Полоумный Журден в театре под руководством Олега Табакова в Москве
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Премьера спектакля "Полоумный Журден" в постановке Олега Табакова и Авангарда Леонтьева состоялась в 1985 году. В основу спектакля легла одноименная пьеса Михаила Булгакова, написанная по известным комедиям Жан-Батиста Мольера.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкСпектакль "Безымянная звезда", представленный публике в начале 2016 года, был поставлен Александром Мариным по одноименной пьесе румынского писателя Михая Себастиана. Драматург в самый разгар войны создал одну из самых красивых и необычных историй любви, которая нам хорошо известна по одноименному фильму Михаила Козакова.Сцена из спектакля Безымянная звезда в Театре-студии под управлением О. Табакова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Спектакль "Безымянная звезда", представленный публике в начале 2016 года, был поставлен Александром Мариным по одноименной пьесе румынского писателя Михая Себастиана. Драматург в самый разгар войны создал одну из самых красивых и необычных историй любви, которая нам хорошо известна по одноименному фильму Михаила Козакова.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкСпектакль режиссера Андрея Житинкина "Псих" был поставлен в "Табакерке" в 1995 году. В его основу лег роман писателя Александра Мичина, посвященного российским психбольницам. Главную роль в спектакле играл Сергей Безруков.Евдокия Германова и Сергей Безруков в сцене из спектакля Псих в театре под руководством Олега Табакова в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Спектакль режиссера Андрея Житинкина "Псих" был поставлен в "Табакерке" в 1995 году. В его основу лег роман писателя Александра Мичина, посвященного российским психбольницам. Главную роль в спектакле играл Сергей Безруков.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкДжаз-водевиль "Лев Гурыч Синичкин" был поставлен Юрием Ереминым в "Табакерке" в 2012 году. Литературной основой этого музыкального комедийного спектакля стал киносценарий драматурга Николая Эрдмана, написанный в соавторстве с Михаилом Вольпиным.Сцена из спектакля Лев Гурыч Синичкин в Московском театре под руководством О. Табакова
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Джаз-водевиль "Лев Гурыч Синичкин" был поставлен Юрием Ереминым в "Табакерке" в 2012 году. Литературной основой этого музыкального комедийного спектакля стал киносценарий драматурга Николая Эрдмана, написанный в соавторстве с Михаилом Вольпиным.
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