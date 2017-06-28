"Табакерка" закроет сезон предпремьерным показом спектакля по Хатчеру

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Театр Олега Табакова завершает сезон предпремьерными показами своей новой работы по пьесе "Кинастон" крупного американского драматурга Джеффри Хатчера. Показы пройдут в среду, четверг и пятницу, новый сезон откроется, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Постановку осуществил известный режиссер Евгений Писарев вместе со своими постоянными соавторами — сценографом Зиновием Маргулисом и художником по костюмам Марией Даниловой.

Пьеса "Кинастон" была написана несколько лет назад, впервые с успехом прошла на Бродвее и была экранизирована.

"Мне нравится, что эта пьеса полярная. Она начинается как комедия, потом обращается в драму, а затем выходит на высокие размышления о жизни и творчестве, о назначении актера и человека", — сказал Писарев накануне премьеры. Режиссер сказал, что не очень любит пьесы так называемого "чистого" жанра, потому что жизнь разнообразна и полна неожиданного.

"Совершенная женская сценическая красота" — так в дословном переводе с английского звучит название этой пьесы. Но воплощали на эту красоту в 1661 году на лондонской сцене мужчины. Такова тогда была традиция — женские роли играли мужчинам. Главный герой пьесы "Кинастон" — один из них, это реально существовавший выдающийся английский актер. Созданные им образы прекрасных дам волновали современников обоих полов, и актер был окружен всеобщим обожанием.

Но тут случился указ Карла II, по которому отныне все женские роли должны играть только женщины.

Спектакль Писарева погружает зрителя в атмосферу театра, в котором, как и в жизни, прекрасные моменты сменяются горькими событиями, драма, комедия, смех и слезы.

Главную роль исполняет Максим Матвеев (Вронский в фильме "Анна Каренина" Карена Шахназарова).

"На самом деле, пьеса "Кинастон" — о безграничных возможностях человека, о его способности оставаться самим собой и не ломаться под давлением различных жизненных обстоятельств", — поделился актер своими размышлениями накануне премьеры.