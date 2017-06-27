Владимира Этуша перевели из реанимации в обычную палату

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Народный артист СССР Владимир Этуш переведен из реанимации в обычную палату, но пока остается в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Вахтанговского театра.

"Владимира Абрамовича сегодня перевели из реанимации в обычную палату. Но, как сказали врачи, еще несколько дней он должен понаблюдаться", — сказал представитель пресс-службы.

Этуш, который в понедельник оступился на лестнице и упал, был срочно госпитализирован в НИИ им. Склифосовского. Первоначальный диагноз – перелом позвоночника не подтвердился. Врачи констатировали только сильный ушиб, в связи с чем предполагалось, что в больнице 95-летний артист пробудет несколько дней.

Владимир Этуш, который в мае отметил 95-летний юбилей, дебютировал в кино в 1953 году, сыграв в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Наибольшую известность ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".