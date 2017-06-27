Российские актеры исполнят хиты 60-х в московском парке "Музеон" 30 июня

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Актеры театра "Современник" выступят 30 июня с концертом в московском парке "Музеон", на котором исполнят хиты 60-х годов, сообщили в пресс-службе столичного Парка Горького.

Перед гостями праздника выступят в том числе Артур Смольянинов, Михаил Ефремов, Чулпан и Шамиль Хаматовы, Елена Плаксина и Татьяна Лялина. В этот вечер актрисы предстанут перед зрителями в ярких блузах и юбках в горох, а актеры – в брюках-дудочках.

На концерте прозвучат популярные песни шестидесятых — "Эти глаза напротив", "Чертово колесо", "Я встретил девушку", "Дом хрустальный", "Нежность" в сопровождении оркестра. В программе будут не только сольные номера, но и дуэты, трио, квартеты, а финальную песню "Я шагаю по Москве" исполнят все участники концерта.

В парке напомнили, что конец 50-х — начало 60-х годов стало временем зарождения "Современника".

Постановщиком вечера стал режиссер "Современника" Кирилл Вытоптов, а музыкальными руководителями концерта – Борис Андрианов, Вячеслав Ахметзянов и Алла Тарасова.

Концерт приурочен к закрытию фестиваля "Оттепель: лицом к будущему", который стартовал в январе. Это совместный проект Парка Горького, Третьяковской галереи, ГМИИ имени А.С. Пушкина и Музея Москвы. В рамках фестиваля проводились выставки, кинопоказы, поэтические чтения, концерты и лекции.