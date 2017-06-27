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Культура

Чтение на июль: два романа о советском прошлом и магический реализм Диаса

12:4927.06.2017
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© Fotolia / Lyudmyla VКниги. Архивное фотоКниги. Архивное фото
© Fotolia / Lyudmyla V

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Продолжение "неаполитанского квартета" Элены Ферранте о жизни двух неразлучных подруг, дебютный роман Ольги Брейнингер "В Советском Союзе не было аддерола" об "эксперименте века" над личностью, магический реализм в современной американской культуре в книге "Короткая фантастическая жизнь Оскара Вау" Джуно Диаса, интриги викторианского Лондона в "Белгравии" Джулиана Феллоуза и рассказ об эпохе застоя "Не боюсь Синей Бороды" Саны Валиулиной ожидают читателей в литературных новинках июля.

Эллендея Проффер-Тисли во время презентации книги Карла Проффера Без купюр в Еврейском музее и Центре толерантности
© РИА Новости / Антон Денисов
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"Те, кто уходит, и те, кто остается"

Долгое время одна неизвестная итальянская писательница, чье дарование нашло отклик в сердцах читателей по всему миру, скрывалась под псевдонимом Элена Ферранте. Скрывалась буквально — около 25 лет литературный мир терялся в догадках, не имея ни малейшего представления о том, как выглядит и чем живет один из самых заметных итальянских писателей современности. На ее счету девять романов, причем последние четыре формируют так называемый "неаполитанский квартет" — книги о неразлучных подругах Элене (Лену) Греко и Рафаэлле (Лиле) Черулло, их детстве и юности в бедных кварталах Неаполя.

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© РИА Новости / Екатерина Штукина
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На данный момент русскоязычные читатели получили возможность ознакомиться с началом истории в первый двух романах серии "Моя гениальная подруга" и "История нового имени", который вышли в издательстве "Синдбад". Третья часть под названием "Те, кто уходит, и те, кто остается" переворачивает положение героинь с ног на голову: на этот раз успех приходит к Элене – она становится популярной писательницей и готовится выйти замуж за университетского профессора. Тем временем Рафаэлла тратит здоровье и молодость на колбасной фабрике, пытаясь обеспечить достойное существование себе и своему сыну. Между тем в среде неаполитанского рабочего класса растет недовольство, готовое вылиться в серьезные столкновения. Перевод книги осуществила Ольга Ткаченко.

"В Советском Союзе не было аддерола"

Дебютный роман писательницы Ольги Брейнингер "В Советском Союзе не было аддерола" попал в поле зрения экспертов сразу двух литературных премий – "Национального бестселлера" и "Большой книги", — спровоцировав горячие дискуссии в литературной среде. Завязка произведения почти фантастическая: главной героиня книги – молодая женщина, которая родилась в СССР, но переехала в США, чтобы учится в Гарварде, становится участником "эксперимента века" по программированию личности, ежедневно принимая бесчисленное количество новомодных лекарств. В ней довольно просто распознать черты, которые Брейнингер, уроженка Казахстана, а ныне преподаватель Гарвардского университета, списывает с себя самой. Автор рассуждает о поколении молодых людей, с которыми ее роднит чувство одиночества и потерянности, и делится собственными переживаниями о нелегкой судьбе эмигранта. Роман выходит в издательстве "Редакция Елены Шубиной".

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"Короткая фантастическая жизнь Оскара Вау"

Дебютный роман американского писателя доминиканского происхождения Джуно Диаса принес ему невероятный успех и Пулитцеровскую премию: критики наперебой хвалили книгу, сочетающую в себе латиноамериканский магический реализм и элементы современной американской поп-культуры.

Главным героем повествования становится тучный романтик и фанат комиксов Оскар де Леон по прозвищу "Вау", который верит, что его жизнь не складывается из-за довлеющего над родом де Леон древнего проклятия. Единственный изо всей семьи Оскар решается бросить вызов страшному "фуку", чтобы остановить череду трагических происшествий.

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Диас расскажет читателю о бурной жизни Оскара, его своенравной сестры и красавицы-матери, а также об их путешествии из Санто-Доминго в американский городок Патерсон и обратно. Роман, на страницах которого семейная сага переплетается с историей целой страны, выходит в издательстве "Фантом Пресс" в переводе Елены Полецкой.

"Белгравия"

Британский писатель Джулиан Феллоуз известен как автор сценария к сериалу "Аббатство Даунтон" и фильму "Молодая Виктория". Литературное творчество в его карьере занимает не самое заметное место – историческая сага "Белгравия" стала третьей по счету книгой автора. Действие романа разворачивается в викторианском Лондоне, отправной точкой развития сюжета становится ночь накануне битвы при Ватерлоо. Феллоуз погружает читателя в мир интриг именитых домов престижного района британской столицы, рассказывая о двуличности высшего света. При этом автор строит повествование по излюбленной сериальной схеме: каждая глава произведения становится самостоятельной историей с захватывающим финалом. "Белгравия" выходит в издательстве "Азбука-Аттикус", ее перевод осуществила Елена Кисленкова.

"Не боюсь Синей Бороды"

Эстонская писательница Сана Валиулина скорее известна читателям зарубежным, чем русскоязычным: она долгое время живет в Амстердаме и пишет книги на голландском языке, получая за них местные литературные премии. Новый роман "Не боюсь Синей Бороды" Валиулина создавала одновременно на двух языках. Героями произведения становятся люди из поколения "детей Брежнева", чье детство и взросление пришлось на эпоху застоя. Повествование проходит через четыре временных локации – начинаясь в поселке на эстонском побережье, оно проходит через скрытую советскую жестокость и завершается нашим временем. Роман-рассуждение о прошлом выходит в издательстве "Редакция Елены Шубиной".

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