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Культура

Трагедия без срока давности: что общего у оперы Верди и войны в Сирии

13:3127.06.2017
(обновлено: 13:32 27.06.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПосетитель на открытии фотовыставки Война и… мiръ? в фойе Зимина Московского музыкального театра Геликон-операПосетитель на открытии фотовыставки Война и… мiръ? в фойе Зимина Московского музыкального театра Геликон-опера
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Анна Михайлова. Московский музыкальный театр "Геликон-опера" завершает сезон громкой премьерой — постановкой "Трубадура" Джузеппе Верди. Помимо запредельной сложности вокальных партий, эта опера известна своей трагической красотой и драматизмом сюжета. Чтобы подчеркнуть актуальность кровавых событий, описанных в итальянском шедевре, в фойе театра открыта фотовыставка "Война и… мiръ?", посвященная судьбе сирийского Алеппо.

Снимки чудовищных последствий военного конфликта в одном из древнейших городов мира были предоставлены выдающимися фотокорреспондентами МИА "Россия сегодня": Валерием Мельниковым, Ильей Питалевым, Михаилом Воскресенским и Михаилом Алаеддиным.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПосетители на открытии фотовыставки "Война и… мiръ?" в фойе Зимина Московского музыкального театра "Геликон-опера"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Посетители на открытии фотовыставки "Война и… мiръ?" в фойе Зимина Московского музыкального театра "Геликон-опера"
Либретто "Трубадура" можно читать как детективную историю. Мало кто — даже из поклонников оперы — способен без ошибок пересказать все перипетии этой средневековой кровавой распри. Художественный руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман взялся за это дело с необычной стороны.
Посетители на открытии фотовыставки Война и… мiръ? в фойе Зимина Московского музыкального театра Геликон-опера
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
"Россия сегодня" показала фотохроники военного Алеппо в "Геликон-опере"

Помимо целых четырех составов сильнейших исполнителей, блестящего испанского дирижера Оливера Диаза, опытных художников Игоря Нежного и Татьяны Тулубьевой, а также хореографа-постановщика Эдвальда Смирнова, режиссер использует еще одно мощнейшее по силе воздействия искусство — фотографию.

В фойе театра разместилась выставка снимков разрушенного Алеппо, сделанных лучшими фотокорреспондентами МИА "Россия сегодня". По задумке художественного руководителя, знакомство с экспозицией до начала спектакля или в антракте поможет зрителю прочувствовать невероятную актуальность рассказанной в "Трубадуре" истории.

"Сегодня очень сложное время, мы включаем телевидение и видим войны, видим кровь постоянно. Конечно, "Трубадур" — это история, которая очень сопряжена с этой темой, потому что речь идет об убийстве одного брата другим, но они не знают, что они братья. Я думаю, самое страшное сейчас в нашем времени — это то, что люди убивают друг друга не потому, что они такие ужасные, а потому что, во-первых, ими кто-то манипулирует и кому-то это выгодно, а второе, самое страшное — чувство мести. Эта месть движет миром, и в "Трубадуре" это заложено", — рассказал Дмитрий Бертман.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковДмитрий Бертман и Валерий Мельников на открытии фотовыставки "Война и… мiръ?" в фойе Зимина Московского музыкального театра "Геликон-опера"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Дмитрий Бертман и Валерий Мельников на открытии фотовыставки "Война и… мiръ?" в фойе Зимина Московского музыкального театра "Геликон-опера"

Поначалу связь между романтической оперой Верди и современным вооруженным конфликтом в Сирии может показаться зрителю неочевидной, но команда, работавшая над постановкой, уверена, что снимки фотокорреспондентов МИА "Россия сегодня" говорят сами за себя.

"Там висит одна гениальнейшая фотография: кот сидит в центре Алеппо, и вот этот кот — это просто человеческий портрет. Когда я увидел эту фотографию, я ее сразу переснял себе на телефон, потому что она просто уникальная. Это произведение трагического искусства", — поделился впечатлениями от выставки Дмитрий Бертман.

© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"На одной из улиц Старого города в историческом центре Алеппо. Сирия, 15.02.2016
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
На одной из улиц Старого города в историческом центре Алеппо. Сирия, 15.02.2016

Тема братоубийственного конфликта, бессмысленной жестокости и хаоса, которые влечет за собой война, отражена в каждом снимке этой экспозиции — от разрушенного боевиками исторического центра Алеппо, охранявшегося ЮНЕСКО, до сожженных христианских книг и играющих на развалинах детей.

"Выставка объединяет мастеров, которые представляют агентство "Россия сегодня". Это выдающиеся фотографы, которые сами бывали в Алеппо и привезли оттуда свои живые, горячие впечатления. Это фотографии, которые проникают в самое сердце, волнуют и затрагивают каждого, кто на них смотрит. Фотографии настолько трагичные, острые, смотреть на них равнодушно просто невозможно и кажется, что сил больше для жизни не остается. Я очень хотела бы, чтобы эта выставка настраивала зрителя на восприятие этого спектакля, чтобы спектакль и выставка жили вместе, как мы все должны жить, потому что у нас одна мама — Земля", — отмечает  Анна Грибкова-Тхостова, директор музея Московского музыкального театра "Геликон-опера".

© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня" Дети на улице разрушенного района Салах-ад-дин в Алеппо. Сирия, 13.04.2016
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
Дети на улице разрушенного района Салах-ад-дин в Алеппо. Сирия, 13.04.2016

Однако на фотографиях связь между экспозицией и постановкой не заканчивается. Отсылки к сирийскому конфликту присутствуют и в самом спектакле. Так, на сцене в качестве декорации использован фрагмент знаменитой арки в Пальмире, а цыгане одеты не в традиционные для оперы костюмы, а в военную форму. Ведь в конечном итоге у трагедии, как и у настоящих произведений искусства, нет срока давности.

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