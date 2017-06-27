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Культура

Сергей Юрский прочитал в Нью-Йорке стихи Иосифа Бродского

09:2027.06.2017
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкИосиф Бродский. Архивное фотоИосиф Бродский. Архивное фото
© РИА Новости
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НЬЮ-ЙОРК, 27 июн — РИА Новости, Ольга Денисова. "Читайте Бродского" – таково пожелание известного российского актера и режиссера Сергея Юрского жителям Нью-Йорка. Пример он показал со сцены Карнеги-холл. В знаменитом концертном зале состоялся его творческий вечер "От классики до современности с поклоном Иосифу Бродскому".

Эллендея Проффер-Тисли во время презентации книги Карла Проффера Без купюр в Еврейском музее и Центре толерантности
© РИА Новости / Антон Денисов
Американский издатель Бродского — о том, почему в США не читают русских

Юрский убежден, что Нью-Йорк — тот самый город, где надо читать Бродского, ведь это та фигура, которая объединяет русскую и американскую культуру. "Моя задача была — предъявить доказательства, почему новые американцы должны Бродского чувствовать. Почему новые русские должны Бродского чувствовать", — рассказал РИА Новости Юрский. Он добавил, что ни к чему не призывает: "должна возникнуть внутренняя потребность".

"Думаю, что мое поколение и я лично не должны размахивать руками на трибуне. Что успели сказать, мы сказали. Теперь мы можем отвечать на вопросы. Пожалуйста, я преодолею усталость и буду с вами говорить. Но митинговая часть для меня закрыта полностью", — отметил известный актер.

Поэт Иосиф Бродский
© РИА Новости / РИА Новости
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Биография Иосифа Бродского

Желающих услышать литературные "доказательства" было больше, чем мест в зрительном зале: билеты раскупили за неделю. Творческий вечер Юрского стал одним из главных событий 15-го фестиваля русско-американского фонда "Наше наследие" в Нью-Йорке.

Кроме произведений Бродского разных периодов прозвучали фрагменты из Пушкина и Пастернака. Юрский пояснил — программа концерта составлена так, как если бы Бродский был в Карнеги-холл и услышал свою "лирику и социальное мышление" сквозь время и произведения классиков. Так артист словно продолжил давний спор со своим современником: Бродский считал, что читать стихи может только поэт.

Юрский вспоминает, как виделся с младшим современником (Бродский младше Юрского на пять лет) в Америке в 1989 году и последний раз — в 1995-м, на Старый Новый год в Женеве. Поэт тогда обещал артисту посвятить ему стихи. Поэма "Театральное" была опубликована уже после смерти Бродского — в 1997 году. Посвящение — Сергею Юрскому — поразило настолько, что Юрский написал ответ — стихи с таким же названием и тем же последним словом: "занавес". Оба произведения он также прочитал в Нью-Йорке.

Сегодня, как рассказал актер, изменилась и аудитория — и в Нью-Йорке, и в Москве, изменился и он сам. "Я исхожу из того, что сказал один умный человек, а я поверил: каждый день есть жизнь. Сон есть смерть, а утреннее просыпание — воскресение. Поэтому нужно ежедневно чувствовать обязанность жить в новом мире, думая о том, что ты говоришь, и оценивая то, что ты видишь", — считает Сергей Юрский.

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