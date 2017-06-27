Бум киношкол в России: зачем платить за билет в киноиндустрию

Актер и режиссер Федор Бондарчук на презентации школы кино и телевидения Индустрия в Сочи

Актер и режиссер Федор Бондарчук на презентации школы кино и телевидения Индустрия в Сочи

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Павел Гайков. Осенью 2017-го в Москве заработают две новые киношколы: Высшая школа кино "Арка" при ВШЭ и школа "Индустрия", созданная командой Федора Бондарчука. Отечественному кино не хватает специалистов: сценаристов, режиссеров, продюсеров. А существующие образовательные учреждения не способны закрыть потребности в кадрах, утверждают создатели этих школ.

Для тех, кто хочет научиться снимать кино, сегодня есть два пути: получить академическое высшее образование во ВГИКе или СПбГУКиТ или отправиться изучать профильные программы частных школ, которые длятся год-два. Только в столице действуют Московская школа кино, Школа документального кино Марины Разбежкиной, Киношкола Александра Митты, Академия Н. С. Михалкова и дюжина других школ. Образование в них стоит сотни тысяч рублей в год, но абитуриентов хватает на всех: ежегодно эти школы выпускают сотни новых специалистов.

Киношколы стали популярны в том числе и потому, что ВГИК, который во все времена считался главной кузницей кинокадров, в новую эпоху сдал позиции.

"Отчасти это связано с экономическим состоянием страны, — пояснил в интервью РИА Новости Федор Бондарчук, окончивший ВГИК в 1991-м. — Десять лет, прошедших с моего выпуска, вымыли практикующих педагогов, и этот провал сыграл драматическую роль в истории российского кинообразования".

"Все мои педагоги сами снимали кино: Ираклий Квирикадзе, Сергей Соловьев… — продолжает Бондарчук. — Мы проходили трехмесячную практику у Юрия Николаевича Озерова на съемках "Сталинграда" в Чехословакии. Представляете, какой это был опыт?"

Большинство успешных режиссеров нового российского кино, от Тимура Бекмамбетова до Андрея Звягинцева, не получали профильного академического кинообразования в столицах и не связаны со ВГИКом. Чтобы у нынешних выпускников главного киновуза страны было больше реальной практики, в 2011 году была создана студия "ВГИК-Дебют".

Один из первых ее проектов, фильм "Рок" дебютанта Ивана Шахназарова, в июне участвовал в конкурсе "Кинотавра". В июле в конкурсе фестиваля в Карловых Варах покажут другую работу — драму Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" с Алексеем Серебряковым.

По словам руководителя студии, продюсера Федора Попова, студенты ВГИКа могли бы активнее включаться в индустрию, если бы существовала долгосрочная и последовательная программа поддержки дебютантов.

"В позапрошлом году Минкульт поддержал всего три дебюта, в прошлый, Год кино — 26, в этом — 17. Статистика неровная, а стабильность в этом вопросе очень важна, — убежден Попов. — Чем больше полнометражных дебютов, тем выше конкуренция, тем больше шансов дебютантам заявить о себе".

У каждого из новых российских специалистов был свой тернистый путь в кино. Кто-то посещал курсы, кто-то учился сам по книгам и фильмам, многие приходили из смежных специальностей и осваивали профессию на практике. Отсюда нехватка специалистов, способных охватить большие сферы знаний, и в первую очередь — сценаристов.

"Существующие сценаристы оторваны, они не реагируют на сегодняшние запросы, они не готовы говорить на актуальные темы современным языком, — поделился своим мнением в интервью РИА Новости продюсер фильма "Притяжение", партнер Федора Бондарчука по школе "Индустрия" Александр Андрющенко.

"В России есть хорошие самостоятельные авторы, но они не хотят работать в жестких условиях индустрии, — утверждает Андрющенко. — У этих авторов иногда выходят фильмы, которые показывают на фестивалях, они получают призы, мы их очень уважаем, но не можем с ними работать, потому что у нас есть четкие представления о жанрах и сроках производства, а они — слишком самобытны, скажем так".

По словам Андрющенко, тех, кто может работать в индустриальных условиях, очень немного, и это крайне занятые люди. Качество сценариев российских фильмов повысится, только когда конкуренция станет больше.

В любой современной частной киношколе сценарный курс открывается одним из первых. При этом, уверен третий сооснователь школы "Индустрия", продюсер Михаил Врубель, "у нашей образовательной индустрии, в отличие от западной, сегодня нет технологии подготовки сценаристов".

"Знаете, в русском балете есть пять конкретных положений — и если ты их не освоил, то каким бы гением ты ни был, будешь танцевать что угодно, но не русский балет, — говорит Врубель. — Точно так же есть технология написания зрительских сценариев. Она описана, например, в недавно вышедшем в России учебнике Университета Южной Калифорнии. Осталось только внедрить эту систему в наше образование, что мы и намерены сделать".

Молодые Андрющенко и Врубель — те самые талантливые самоучки, дошедшие до всего сами. И они первыми признают, что такой метод в современной киноиндустрии работает плохо. Кинообразование должно отвечать запросам индустрии, преподаватели должны быть практикующими специалистами, снимающими большие и популярные проекты, у студентов должна быть практика в реальных рыночных условиях. Только в этом случае у российского кино есть шанс на то, что его будут смотреть.