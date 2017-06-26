Мосгорнаследие распорядилось приостановить снос ДК им. Серафимовича

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Департамент культурного наследия Москвы распорядился приостановить снос ДК им. Серафимовича, построенного в конце 1920-х здания в конструктивистском стиле в Среднем Тишинском переулке в Москве, в связи с подачей заявления о его включении в реестр объектов культурного наследия, сообщается на сайте департамента.

"В департамент культурного наследия Москвы 22 июня поступило заявление от граждан о включении здания, обладающего признаками объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия", — сообщается на сайте.

Как сообщает ведомство, данное заявление было принято, о чем были уведомлены, в числе прочих, Москомархитектура, ОАТИ и префектура ЦАО. Также было выдано предписание о приостановке работ.

Научно-методический совет Мосгорнаследия рассмотрит заявление, после чего будет принято решение о включении или не включении объекта в реестр.