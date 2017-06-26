"Россия сегодня" показала фотохроники военного Алеппо в "Геликон-опере"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Более двух десятков фотографий, сделанных в 2015-16 годах журналистами МИА "Россия сегодня" в Сирии и одном из ее крупнейших городов, Алеппо, составили фотоэкспозицию "Война и… мiръ?". Выставка открылась в фойе Зимина Московского музыкального театра "Геликон-опера", и приурочена к последней премьере его 27-го театрального сезона — постановке знаменитой оперы Верди "Трубадур". Экспозицию увидят не только зрители премьерных спектаклей в конце июня — начале июля, но и гости музея "Геликон-оперы".

Судьба Алеппо, одного из древнейших городов мира, и его жителей является сквозной темой выставки. На снимках титулованных фотокорреспондентов МИА "Россия сегодня" Валерия Мельникова, Ильи Питалева, Михаила Воскресенского и Михаила Алаеддина запечатлены трагические последствия военного конфликта, вносящего хаос и разруху как в жизни простых людей, так и в облик великих городов. Фотоэкспозиция показывает, что у трагедии войны нет срока давности, и перекидывает мост от истории средневековой кровавой распри, воплощенной в сюжете оперы Верди "Трубадур", к трагическим событиям XXI века в Сирии. Современные войны — бессмысленные и беспощадные — мало отличаются от событий романтической оперы Верди, и фотография дает почувствовать их оголтелую жестокость.

Анна Грибкова-Тхостова, директор музея Московского музыкального театра "Геликон-опера": "Выставка "Война и… Мiръ?" объединяет фотографии, сделанные замечательными художниками и смелыми журналистами в воюющем сирийском Алеппо, и фарфоровые работы московского скульптора Эллы Адамовой, выполненные в эстетике архаики Востока. Эта экспозиция, приуроченная к премьере оперы Джузеппе Верди "Трубадур", — о том, что чуждая культура, менталитет, вера могут вызвать не только желание уничтожить, стереть с лица земли непонятного иного. Они могут удивить, увлечь, заинтересовать так, что, погрузившись в глубины этой культуры, человек сам станет создавать произведения, пропитанные соками и историей другого народа, согретые его солнцем. Потому что, в конечном счете, как говорит Дмитрий Александрович Бертман, мы все — земляне, дети одной матери, и это наш Мiръ".

Фотожурналист МИА "Россия сегодня", лауреат World Press Photo 2017 Валерий Мельников так описал свое восприятие последствий сирийского конфликта: "… надвигающаяся катастрофа, хаос войны сменили мир и спокойствие.

Будущее Сирии и ее граждан исчезло в клубах дыма очередного разорвавшегося снаряда. Страна, в которую я был влюблен еще несколько лет назад, превратилась в осколки. Осколки разбитой тишины".