Концерт классической музыки пройдет 1 июля в "Аптекарском огороде"

Зрители на V Ночном классическом концерте на траве из цикла Classic Open Air Moscow в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород в Москве. Архивное фото

Зрители на V Ночном классическом концерте на траве из цикла Classic Open Air Moscow в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Классический концерт под открытым небом Classic Open Air Moscow пройдет в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 1 июля, сообщает портал правительства Москвы. Концерт начнется в 20:00.

"Благоухающий в саду жасмин достоин проведения торжественного концерта классической музыки с участием самых талантливых и именитых солистов России. Именно такой музыкальный вечер мы подарим гостям нашего сада в первый день второго летнего месяца", — рассказал директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм.

Перед гостями выступят Государственный духовой оркестр России и знаменитые артисты Большого и Мариинского театров, Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В программе — шедевры мировой музыки Петра Ильича Чайковского, Джоаккино Россини, Вольфганга Амадея Моцарта, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Руджеро Леонкавалло и других композиторов.

Билеты на концерт необходимо забронировать и выкупить в кассе сада. Посещение для детей до семи лет и ветеранов Мещанского района бесплатное.