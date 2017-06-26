"Россия сегодня" запускает спецпроект к юбилею фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Флагманский ресурс МИА "Россия сегодня" RIA.ru запускает спецпроект, посвященный десятому юбилейному Международному военно-музыкальному фестивалю "Спасская башня", который пройдет с 26 августа по 3 сентября 2017 года в Москве. В рамках спецпроекта многомилионная аудитория ria.ru сможет посмотреть фото- и видеосюжеты с фестивалей начиная с 2009 года, познакомиться с коллективами этого года, посмотреть, как проходят репетиции оркестров. МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля.
Руководитель дирекции фестиваля "Спасская башня" Сергей Смирнов отметил, что "в этом году программа фестиваля особенно разнообразна. Зрители увидят: даосских монахов — непревзойденных мастеров мягкой силы уданского ушу, оркестр волынок и барабанов, в который вошли представители кельтских кланов со всей Европы, лучших швейцарских барабанщиков из Базеля и их современную интерпретацию военной дроби швейцарских солдат средневековья и многое другое — словом, в одной точке планеты — на Красной площади — соберутся около 1,5 тысяч участников из 12-стран. По своему масштабу и размаху это будет культурное событие №1 не только в России, но и в мире".
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