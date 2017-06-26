"Россия сегодня" запускает спецпроект к юбилею фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Флагманский ресурс МИА "Россия сегодня" RIA.ru запускает спецпроект, посвященный десятому юбилейному Международному военно-музыкальному фестивалю "Спасская башня", который пройдет с 26 августа по 3 сентября 2017 года в Москве. В рамках спецпроекта многомилионная аудитория ria.ru сможет посмотреть фото- и видеосюжеты с фестивалей начиная с 2009 года, познакомиться с коллективами этого года, посмотреть, как проходят репетиции оркестров. МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля.

"В этом году "Спасская башня" отмечает юбилей, поэтому для зрителей готовится нечто особенное. Мы, как партнеры фестиваля, постараемся максимально полно передать атмосферу этого праздника: и для тех, кому не удастся побывать на выступлениях, и для тех, кому посчастливится наблюдать фестиваль воочию. В рамках нашего спецпроекта мы постараемся заглянуть туда, куда обычно доступ простым зрителям закрыт. Будут бэкстейдж-съемки, эксклюзивные интервью с участниками, интересная инфографика об истории "Спасской башни", и, конечно, фото и видео самих выступлений", —

Руководитель дирекции фестиваля "Спасская башня" Сергей Смирнов отметил, что "в этом году программа фестиваля особенно разнообразна. Зрители увидят: даосских монахов — непревзойденных мастеров мягкой силы уданского ушу, оркестр волынок и барабанов, в который вошли представители кельтских кланов со всей Европы, лучших швейцарских барабанщиков из Базеля и их современную интерпретацию военной дроби швейцарских солдат средневековья и многое другое — словом, в одной точке планеты — на Красной площади — соберутся около 1,5 тысяч участников из 12-стран. По своему масштабу и размаху это будет культурное событие №1 не только в России, но и в мире".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк Второй этап создания архива Большого театра открылся премьерой на RIA.RU проводится с 2009 года, ежегодно в нем принимают участие порядка полутора тысяч музыкантов, военнослужащих и артистов. За всю историю проведения фестиваля на Красной площади в Москве выступили 140 оркестровых коллективов из 40 стран. Это один из крупнейших в мире парадов военных оркестров.

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