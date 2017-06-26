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Культура

Ингеборга Дапкунайте о "Матильде": "Мы снимали фильм не о религии"

10:3026.06.2017
(обновлено: 10:32 26.06.2017)
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© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"Актриса Ингеборга Дапкунайте в фильме МатильдаАктриса Ингеборга Дапкунайте в фильме Матильда
© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Павел Гайков. Конфликт между режиссером Алексеем Учителем и депутатом Натальей Поклонской в середине июня получил новое развитие. Обсуждения еще не вышедшего фильма Алексея Учителя "Матильда" достигли главы государства. Актер Сергей Безруков во время "прямой линии" президента задал вопрос, почему пытаются запретить картину, которую еще никто не видел. В ответ Владимир Путин заявил, что ленту никто не пытается запретить, и отметил, что не хотел бы вступать в разгоревшийся из-за киноленты спор. РИА Новости встретилось с актрисой Ингеборгой Дапкунайте, которая играет в "Матильде" мать главного героя, императрицу Марию Федоровну, и поговорило с ней об этой и других ее ролях: на съемочной площадке и в жизни.

© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan" Съемки фильма "Матильда"
© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"
Съемки фильма "Матильда"

— Во время работы над "Матильдой" вы и ваши коллеги думали о том, что это произведение может задеть чувства верующих?

— Шутите? Конечно, нет. Мы снимали романтический исторический триллер. Это история любви, долга, совести, власти. Фильм о проблеме выбора, но не о религии.

— Скандал с фильмом, который еще никто не видел, получил огромную огласку. О чем это говорит, на ваш взгляд?

— Общество неравнодушно — и это уже неплохо. Но у каждого человека есть своя связь с Богом. Вера — интимная вещь. Думаю, если человек глубоко верит во что-то, то его чувства очень трудно оскорбить. Например, я глубоко верю в то, что делаю. Обожаю свою профессию. И если кто-то скажет, что быть актрисой — это просто кривляния и ничего серьезного, я допущу, что такое мнение может быть. Но от этого не буду меньше любить свою профессию.

© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan" Съемки фильма "Матильда"
© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"
Съемки фильма "Матильда"

— Вы можете отнести себя к верующим людям?

— Предпочитаю не говорить об этом. Все, во что я верю, — это мое, личное.

— Ваша героиня в фильме, императрица Мария Федоровна, была при жизни очень разносторонним человеком. Иностранка, изначально представительница другой религии, она сыграла огромную роль в истории страны не только как член императорской семьи, но и благодаря своей общественной деятельности. Какие черты ее многогранного образа было важно подчеркнуть на экране вам и Алексею Учителю?

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин о "Матильде": были и гораздо более жесткие картины о царской семье

— Мы играем то, что написано в сценарии, и в этой роли историческая правда уходит на второй план. Я еще не видела фильм, но во время съемок я опиралась, например, на то, что Мария Федоровна — это человек с глубоким пониманием долга перед государством и ответственности перед своими детьми и семьей. Она изначально была помолвлена с сыном Александра II, цесаревичем Николаем, но он умер вскоре после помолвки, и Мария Федоровна вышла замуж за его брата — будущего императора Александра III. По воспоминаниям современников, они стали одной из самых стабильных и любящих царских семей в истории России. Своего сына Николая они назвали в честь того, с кем она была обручена изначально. Это очень трогательно.

Но Мария Федоровна была еще и человеком со стержнем. Она создала много благотворительных проектов, госпиталей, приютов, была главой Российского Красного Креста и очень много сделала для него. Как могла использовала свою власть во благо и действительно стала очень популярной царицей, хоть и родилась в Дании.

— На закрытии "Кинотавра" в Сочи публике впервые показали фильм "Про любовь. Только для взрослых", где вы играете с Джоном Малковичем. Многие знают, что вас связывают многолетняя дружба и множество совместных проектов. А как начинались ваши отношения?

© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"Кадр из фильма "Про любовь. Только для взрослых"
© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"
Кадр из фильма "Про любовь. Только для взрослых"

— Все началось в 1991 году — со спектакля "Ошибка речи". Я тогда работала в Вильнюсе с Эймунтосом Някрошюсом, и его помощница предложила мне съездить в Лондон на пробы с Джоном Малковичем. Я ответила, что не знаю, кто это, пошла в киоск, купила на видео "Опасные связи", но этот прекрасный фильм мало повлиял на мое решение. Пробы были вторичны. Самым интересным было посмотреть на Лондон, где тогда мало кто был, включая и меня.

— Помните первое впечатление от Джона?

— Конечно. Досконально. Я поняла, что с ним невозможно плохо играть. Достаточно просто отвечать на вопросы, которые он задает, задавать свои и ждать ответа. Такое впечатление было у всех, кто пробовался.

Прощаясь, он сказал мне: "Terrific!" (буквально — "внушительно, впечатляюще". — Прим. ред). Английский я тогда уже знала, но еще не идеально. На улице спросила у прохожего: "Terrific — это хорошо или плохо?" Он мне сказал, что очень хорошо: "Very good!" И я радостно пошла в гостиницу.

© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"Кадр из фильма "Про любовь. Только для взрослых"
© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"
Кадр из фильма "Про любовь. Только для взрослых"

У нас с Джоном в карьере нет других актеров с таким же количеством совместных работ. Его младший сын, которому уже больше 20 лет, родился, когда мы с Джоном были на сцене. Со спектаклем "Вариации Джакомо" мы более двух лет ездили по всему миру, от Эквадора до Австралии. Джон — один из моих ближайших друзей. Иногда мы можем не видеться год и больше, но все равно поддерживаем отношения и общаемся.

— Вы при вашей занятости уже несколько лет преподаете актерское мастерство в Московской школе кино. Что вам дает эта работа?

— Мне интересно, о чем думают молодые люди, что их волнует. Я знаю, о чем думаю, но они могут думать совершенно о другом, и для меня это часто бывает открытием. Мы учимся друг у друга.

— Вы общаетесь со своими учениками за пределами школы?

На церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Говорящий карп, зомби в огне и другие российские фильмы ММКФ

— Нет, потому что считаю, что должна существовать дистанция между преподавателем и студентами, хотелось бы быть объективной к тому, что они делают. С выпускниками моего самого первого курса мы иногда созваниваемся, я слежу за тем, что с ними происходит. Они приходят на мои спектакли. Конечно, стараюсь им помогать, рассказываю коллегам, чтобы они присмотрелись к моим студентам.

В практическом смысле эта работа мне как бы и не нужна. Но на самом деле — необходима, чтобы как-то жить на Земле. Похожие чувства у меня к фонду "Вера", с которым я с момента его основания — уже 10 лет. Это не основная моя профессия, но по-человечески чувствую потребность в том, чтобы заниматься этой работой.

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