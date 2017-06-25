Артисты ансамбля песни и пляски Балтфлота завершили гастроли в Польше

Выступление Ансамбля песни и пляски Балтийского флота на праздничных мероприятиях в городе Балтийске, посвященных Дню Военно-морского флота России. Архивное фото

Выступление Ансамбля песни и пляски Балтийского флота на праздничных мероприятиях в городе Балтийске, посвященных Дню Военно-морского флота России. Архивное фото

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Артисты ансамбля песни и пляски Балтийского флота (БФ) завершили гастрольное турне по Польше, сообщил в воскресенье представитель БФ капитан первого ранга Роман Мартов.

"Флотские артисты, гастролирующие в Республике Польша, 24 июня дали завершающий концерт в городе Тчев (Поморское воеводство)", — сказал он.

Мартов отметил, что с большим успехом прошли концертные программы в городах Буско-Здруе, Рыбнике, Сосновце и Тчеве. На концертах флотского ансамбля побывало более двух тысяч жителей и гостей Польши.

Мартов отметил, что "польская публика принимала концертные номера ансамбля очень тепло и душевно".

По словам художественного руководителя и дирижера ансамбля песни и пляски Балтийского флота Бориса Гастева, большинство произведений исполненных флотскими артистами давно знакомы польскому зрителю, "военно-морская тематика и русские народные, советские и песни военных лет, все эти, можно сказать, ностальгические произведения играли на самых тонких струнах души нашего зрителя".