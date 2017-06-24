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Культура

Солистка Morcheeba Скай Эдвардс: "В России люди умеют веселиться"

10:0024.06.2017
(обновлено: 10:01 24.06.2017)
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© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкФестиваль Stereoleto 2010 в Санкт-ПетербургеФестиваль Stereoleto 2010 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Павел Гайков. Вечером 24 июня в столичном парке "Царицыно" в рамках Bosco Fresh Fest выступит группа Morcheeba, которую в России любят, может быть, даже больше, чем где-либо еще. Музыканты регулярно дают здесь концерты, а несколько лет назад они совершили большой тур по стране. Своими впечатлениями от России вокалистка группы Скай Эдвардс поделилась с РИА Новости.

— После того как группу покинул один из братьев-основателей Пол Годфри, вы с Россом Годфри выступали под другим названием — и вот снова едете в Москву как Morcheeba. Выходит, удалось уладить это с Полом?

— Да, мы смогли договориться. Пол перестал быть участником проекта, но ему принадлежит часть прав на название, и он был против того, чтобы мы выступали как Morcheeba. Непростая ситуация. Мы же не могли просто сидеть сложа руки, поэтому записали альбом, выпустили его и отправились в прошлогодний тур как Skye and Ross. К счастью, Пол изменил свое решение, и нам осталось лишь уладить формальности. Я очень счастлива, что мы снова Morcheeba. Все-таки это значимая часть меня и моей жизни.

— Morcheeba снова стала семейным бизнесом: на бас-гитаре теперь играет ваш муж Стив Гордон, на ударных — старший сын Джэга. Работа не мешает воспитанию?

— Идея позвать Джэгу исходила от Росса. Ему тогда было всего 18, и, честно говоря, я не была уверена в этом решении из-за нагрузок и стресса, с которыми ему предстояло столкнуться. Сейчас ему 21, и могу сказать, что нет ничего лучше, чем работать и путешествовать всем вместе. Обычно с нами едет в тур еще и наша младшая дочка, которой сейчас два года.

Фестиваль Bosco Fresh Fest. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Выходные в Москве: фестиваль Bosco Fresh Fest и фильмы ММКФ
Вообще, быть матерью и боссом одновременно немного сложно. Если накануне концерта Джэга не спит в четыре утра, то очень хочется "включить босса" и загнать его в кровать. Но потом я вспоминаю себя в его возрасте — во сколько я ложилась тогда! Хотя, вообще-то, я стараюсь вести себя с ним построже. Если нам нужно быть где-то в девять утра, то он должен быть там без десяти. Я могу опоздать, он — нет!

— Вы приезжаете в Москву уже далеко не в первый раз — появились у вас тут какие-то любимые места, традиции? Что вы обычно покупаете здесь друзьям в подарок?

— Как-то раз я купила набор матрешек, одну из них — для мамы, но это было в наш самый первый визит, лет 15 назад. Каких-то специальных мест нет, но куда бы я ни прилетела, всегда стараюсь попробовать что-то из местной кухни. Знаете, мне иногда говорят: "Ну вот мы и в Москве, пойдем съедим каких-нибудь суши", а я отвечаю: "Нет, давайте-ка что-нибудь традиционное". Обожаю борщ из свеклы с мясом и укропом. 

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКонцерт группы Morcheeba. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Концерт группы Morcheeba. Архивное фото

Вообще, я, правда, очень рада, что нас снова пригласили в Россию. Я всегда встречала здесь каких-то совершенно особенных людей, которые много для нас делали. 

— Знаете, у России в мире вроде бы имидж суровой северной страны, который не очень вяжется с вашей расслабленной музыкой. Тем не менее вашу группу здесь обожают. Вы пробовали для себя понять почему?

Музыкальный фестиваль Нашествие. День первый.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нет, я не знаю (смеется). Когда мы впервые прилетели в Москву и я пошла прогуляться, то мне показалось, что прохожие очень мало улыбаются и вообще выглядят мрачно. Но на концерте все было совсем по-другому! Там все казались счастливыми и довольными, улыбались и подпевали нам. По-моему, наши российские поклонники — очень душевные люди, которые умеют отдыхать и веселиться.

— Какие впечатления остались у вас от тура по Уралу и Сибири?

— Это было нечто! Мы ездим по миру уже 20 лет, и я была невероятно счастлива оказаться в местах, где еще никогда не была, о которых прежде не слышала и даже названия которых не могу выговорить.

Больше всего мне запомнилось, как после концерта в Екатеринбурге мы пошли в какой-то клуб, и у меня было полное ощущение, что я снова оказалась в Лондоне. У нас есть такой район, Шордич, где любит зависать модная молодежь. Вот этот клуб очень напомнил мне Шордич своей атмосферой.  

— Мне очень нравится ваш кавер на Let’s Dance Дэвида Боуи. Почему вы выбрали именно эту песню и что вас связывает с Боуи?

— Спасибо большое! Мы, как правило, включаем в нашу концертную программу какой-нибудь один кавер, их у нас несколько, в том числе на песни Нила Янга и Кэта Стивенса. Росс как-то предложил попробовать взять песню Боуи, и мы сами удивились, как хорошо она легла под наш стиль. Испытали очень приятное чувство от нее. 

— Будете исполнять ее в Москве?

— Думаю, да. Мы тут недавно решили, что пора обновить репертуар и записать какой-нибудь новый кавер, но все равно каждый раз хотим играть Боуи. Конечно, у наших поклонников он — любимый.

© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкСолистка Morcheeba Скай Эдвардс на фестивале Red Rocks - 2013 в Сочи
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Солистка Morcheeba Скай Эдвардс на фестивале Red Rocks - 2013 в Сочи

Вообще, я стала фанатом Боуи недавно, не могу сказать, что выросла с его музыкой. В моем доме в детстве играло в основном кантри, которое обожали мои родители, и соул и R'n'b (современный ритм-н-блюз. — Прим. ред.) — это слушали старшие сестры. Так что с творчеством Боуи я все еще продолжаю знакомиться.

— Вы знаете каких-нибудь современных российских музыкантов? Например, Антоху MC, который тоже будет хедлайнером Bosco Fresh? 

— Нет, никого не слышала, кроме Wet Red, которые несколько раз выступали у нас на разогреве. Вот они классные! 

— Какую музыку предпочитаете сейчас?

— Как раз только что загрузила себе уйму свежей музыки, сейчас загляну, что там. Вот прямо сейчас играет трек Affection группы Cigarettes After Sex, до этого были Moon Shoes от Ravyn Lenae и Keep It Cool от Kelela. Что тут еще есть? А, вот хорошая песня I’m New Here, которую исполняет Гил Скотт-Херон. В отличие от музыкантов выше, Гила не назовешь ни новичком, ни открытием, но песня у него потрясающая. Моя любимая песня на сегодня — это Million Dollar Loan группы Death Cab For Cutie. Вообще, я люблю шить и слушать радио KCRW (американская общественная радиостанция колледжа в Санта-Монике, Калифорния. — Прим. ред.)!

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