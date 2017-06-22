Первое селфи Энди Уорхола, выставленное на аукционе, оценили в $6,5 млн

ЛОНДОН, 22 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Автопортрет американского художника Энди Уорхола на основе собственной фотографии, который будет впервые представлен на аукционе Sotheby's в Лондоне на следующей неделе, оценен в 5-7 миллионов фунтов стерлингов (6,33 —8,8 миллиона долларов). Об этом говорится в сообщении аукционного дома.

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Автопортрет в синих тонах был создан художником в 1963 году, когда ему было 35 лет, по серии фотографий, которые поп-артист сделал сам в кабине фотоавтомата в Нью-Йорке. Стоит отметить, что в это время художник уже был известен своими работами "Зеленые бутылки Coca-Cola, Campbell's Soup Cans, а также портретами знаменитостей.

Ожидается, что работа будет выставлена на аукцион 28 июня.