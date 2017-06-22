Задержанный в Нижнем Новгороде испанский режиссер вернулся к работе

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Испанский режиссёр Фернандо Гонсалес Молина и его съемочная группа после задержания в Нижнем Новгороде получили возможность продолжить работу, сообщили РИА Новости в консульстве Испании в России.

Ранее адвокат режиссера рассказал РИА Новости, что Молина был задержан в Нижнем Новгороде за нарушение миграционного законодательства, после составления протокола об административном правонарушении его отпустили. По данным адвоката, в Нижегородскую область Молина приехал снимать документальный фильм. По информации ряда СМИ, режиссер снимал фильм о паре молодых людей нетрадиционной ориентации, проживающих в закрытом нижегородском городе Саров, а задержание Молины произошло после съемок режимных объектов без соответствующего разрешения.

"Информация о том, что съёмочная группа снимала режимные объекты, не соответствует действительности. Они не выезжали за пределы Нижнего Новгорода. Они были задержаны по административной причине, через несколько часов после проверки всех документов их отпустили. Им было разрешено продолжить свою работу", — сказал собеседник агентства.

По его словам, посольство Испании в России и сотрудники консульского отдела дипмиссии находятся в постоянном контакте со съёмочной группой.

Молина — известный испанский режиссёр, сценарист и продюсер, снявший фильмы "Три метра над уровнем неба" и "Пальмы в снегу".

Как сообщили ранее РИА Новости в региональном ГУ МВД, "21 июня в Нижнем Новгороде задержаны четверо иностранных граждан, у которых выявлены нарушения миграционного законодательства". По данным представителя ведомства, граждане нарушили закон в части несоответствия заявленной цели въезда в Россию, их оштрафовали на 2 тысячи рублей.