В парке "Сокольники" услышат шедевры мировой классики

Музыканты оркестра Военного института (военных дирижёров) Военного университета во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках. Архивное фото

Музыканты оркестра Военного института (военных дирижёров) Военного университета во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках. Архивное фото

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Концертный марафон "Военные оркестры в парках" в субботу, 24 июня, продолжит свою работу в парке "Сокольники" выступлением Оркестра Московского высшего военного командного,- говорится в сообщении организаторов концертного марафона, проводимого международным военно-музыкальным фестивалем "Спасская башня".

"На эстраде "Ротонда", на главной аллее парка "Сокольники" оркестранты представят уникальный репертуар. Зрители смогут услышать "Полонез Огинского" П.И.Чайковского, фрагмент из оперы "Садко" Н.А. Римского-Корсакова, "New York, New York" в аранжировке Ф. Синатры и многое другое",- говорится в сообщении.

Более 20 музыкантов исполнят попурри из композиций различных стилей: от народных песен и классики до джаза и рока. Основной целью мероприятия является "возрождение русской славной традиции прошлого — выступлений военных оркестров в парках и скверах Москвы".

"Для организации концертов выбираются только самые излюбленные места москвичей и гостей города. Именно такой площадкой "с историей" является парк "Сокольники" — один из самых древних и крупных парков столицы, известный своими невероятными пейзажами и музыкальными вечерами",- отмечают организаторы.

Каким на этот раз будет калейдоскоп популярных мелодий, и какие сюрпризы приготовили военные музыканты, можно будет увидеть и услышать в 17:00, вход свободный.