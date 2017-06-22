Мединский поздравил Варлей с юбилеем

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил заслуженную артистку РСФСР, всенародно любимую "кавказскую пленницу" Наталью Варлей с юбилеем, отметив яркий талант актрисы и ее "многолетние труды на благо российской культуры".

"Яркая, талантливая, всенародно любимая актриса, Вы создали немало образов, ставших близкими и родными миллионам наших соотечественников. С первых же мгновений Ваши героини покоряют зрителей своим обаянием, непосредственностью, живым характером", — говорится в поздравительной телеграмме министра.

Президент России Владимир Путин наградил актрису Варлей орденом Почета за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, соответствующий указ был опубликован 14 июня на портале правовой информации.

Мединский поздравил актрису с присуждением ей ордена Почёта, отметив благотворительную деятельность актрисы и ее активное участие в общественной жизни страны.

"Убеждён, это достойная награда за Ваши многолетние труды на благо российской культуры", — подчеркнул министр.

Советская и российская актриса театра и кино Наталья Варлей родилась в 1947 году. Она начала творческую карьеру в детской цирковой студии, окончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства, после чего работала эквилибристкой. Именно на арене цирка ее заметил режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, который предложил юной артистке первую небольшую роль в кино. Популярность Варлей получила после роли Нины в картине Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Также она исполнила Панночку в фильме "Вий" и множество других ролей.