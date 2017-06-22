Солист Bad Boys Blue поблагодарил российских врачей за помощь после ДТП

ТОМСК, 22 июн – РИА Новости. Солист музыкальной группы Bad Boys Blue Джон МакИнерни, который в марте попал в ДТП, направляясь из Новосибирска в Томск на концерт, записал видеообращение к российским врачам; музыкант поблагодарил докторов и медсестер и рассказал, что скоро сможет ходить без костылей, сообщила в четверг пресс-служба администрации Томской области.

ДТП произошло на новосибирской трассе 4 марта: Lexus, в котором ехали музыканты, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении и неожиданно остановившимся грузовиком Volvo с полуприцепом. Солист группы Джон МакИнерни получил перелом бедра. Его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи в Томск, где прооперировали. После операции МакИнери перевели в областную клиническую больницу. В общей сложности он пробыл в Томске три недели.

"Здравствуйте все! Это Джон из Bad Boys Blue! Как вы можете видеть, я выздоравливаю, мне становится лучше. Надеюсь, что скоро я смогу ходить без костылей. Благодарю докторов, медсестер – всех, кто участвовал в моем лечении. Всего хорошего", — говорится в видеопослании, которое музыкант записал в Варшаве и отправил в департамент здравоохранения Томской области ко Дню медицинского работника.

Bad Boys Blue — группа в стиле евродиско. Была образована в Кельне в 1984 году. За свою историю музыканты выпустили около 30 хитов, попавших в чарты многих стран мира. В Новосибирске группа выступила на концерте Mega Dance 90-х.