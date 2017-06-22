Лидер "Браво" Евгений Хавтан о честной музыке и модных скутерах

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Павел Гайков. Российская группа "Браво", которая в следующем году отметит свой 35-летний юбилей, выступит 24 июня на фестивале Bosco Fresh Fest в московском музее-заповеднике "Царицыно". "Браво" будет одним из хедлайнеров фестиваля, среди участников которого — такие популярные западные коллективы, как Morcheeba, Roots Manuva, John Newman и Parov Stelar. За несколько дней до выступления лидер группы Евгений Хавтан рассказал РИА Новости о планах на юбилей, любви к 60-м и коллекции ретрогитар.

— Евгений, в апреле в издательстве "Эксмо" вышла первая в истории авторизованная биография группы. Какой объем вашей работы скрывается за словом "авторизованная"?

— Книгу написал московский журналист Алексей Певчев, меломан и поклонник "Браво". Это заняло около двух лет. Я и участники событий рассказали Алексею, как все было, а он это записал и оформил. Это большая работа и, конечно, определенный итог, хотя я не люблю подводить никакие итоги.

— Осенью прошлого года группа побывала в большом турне по Северной Америке — от Нью-Йорка и Торонто до Сиэтла, Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. Какие впечатления остались у вас? Как воспринимают музыку "Браво" за рубежом?

— Восемьдесят процентов пришедших были наши соотечественники, поэтому разницы я вообще не увидел, как будто это было в Москве или Екатеринбурге. Очень понравилась оснащенность площадок, выполнение райдеров и работа техперсонала, который появлялся только тогда, когда это было необходимо. У нас же обычно по сцене ходят какие-то люди, и ты не понимаешь, кто они и зачем они здесь.

— С определенного момента группа "Браво" начала использовать в оформлении своих релизов, в клипах и на сцене мотивы субкультуры лондонских модов 60-х: скутеры, двухцветная "шашечка", шляпы, пиджаки с узкими лацканами, узкие галстуки… Почему вы выбрали для себя именно этот стиль? И что роднит вас с этой культурой, помимо любви к "слабой доле"?

— Мне нравятся моды и все, что связано с ними. У них, в отличие от большинства неформальных молодежных движений, был и есть свой, ни на кого не похожий стиль, свой транспорт (скутеры) и своя музыка. Они позитивны и оригинальны. И это немаловажно сегодня, когда все слушают одинаковую музыку и когда по одежде человека нельзя ничего понять о нем, так как все одеты под копирку из магазинов Topman или Zara.

— Шестидесятые и конкретно советская оттепель в этом году снова оказались в центре внимания. Третьяковская галерея, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Музей Москвы и парк Горького объединились для проведения совместного фестиваля "Оттепель: лицом к будущему". Телеканал "Россия" показал сериал Алексея Попогребского "Оптимисты". С чем, на ваш взгляд, связан всплеск интереса к эпохе?

— Этот интерес никогда не утихал, по крайней мере, в Америке и Европе. Куча новых молодежных групп играет свою музыку и одевается по моде 60-х последние лет 20, и так будет всегда. У нас это проявилось в бесконечных перепевках и сериалах. Даже отечественная музыка того времени звучит интереснее и честнее, чем наша сегодняшняя попса.

Это было отличное, интересное, заряженное положительной энергетикой время, которое просто так не исчезнет. Мода, музыка, кино, дизайн эпохи 60-х — это золотое время, из которого до сих пор черпают вдохновение творческие люди всего мира. "Битлы", Энди Уорхолл, Юрий Гагарин — вот настоящие символы того времени.

— Вы известны также своей любовью к ретрогитарам. Интересно ли вам познакомить широкую публику со своей коллекцией — сделать выставку, например?

— Гитары я использую прежде всего для записи и концертов, это не красивые картины для выставки, поэтому вряд ли они будут интересны немузыкантам.

Если будет предложение от кого-то и найдется банк, который застрахует их, я готов это сделать. Коллекция в данный момент укомплектована, и, наверное, я нашел все инструменты, которые хотел иметь.

— Следующий год — юбилейный для "Браво". Как вы планируете отмечать 35-летие?

— Я не очень люблю отмечать юбилеи, так же как и свои дни рождения. Лучшее празднование юбилея — это выпуск нового альбома. Будем стараться записать его, надеюсь, будет тур.