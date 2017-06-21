В Москве и Сан-Паулу появятся бразильский и российский культурные центры

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Москве в ближайшее время откроется бразильский информационно-культурный центр, а в Сан-Паулу — российский центр науки и культуры, заявил президент России Владимир Путин.

"Видим хорошие возможности для расширения культурно-гуманитарного сотрудничества, имеются в виду образовательные, туристические, молодежные контакты. В ближайшее время в Москве откроется бразильский информационно-культурный центр, а в Сан-Паулу — российский центр культуры и науки", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Бразилии Мишелом Темером.