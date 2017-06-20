Оксана Карас рассказала в Минкультуры, что снимает фильм о первой любви

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Режиссер и автор фильма "Хороший мальчик" Оксана Карас хочет снять фильм о первой любви "Выше неба", в котором так же сыграет Семен Трескунов, об этом она сообщила на заседании экспертного совета по игровому кино в Минкультуры.

Режиссер отметила, что это будет картина на стыке комедии и семейной драмы. Созданием фильма займется компания "Марс медиа", которая недавно выпустила "Аритмию" Бориса Хлебникова, получившего главный приз фестиваля "Кинотавр".

"В центре фильма взаимоотношения одной семьи – папы, мамы, дочери-студентки, у которой порок сердца, поэтому мама всячески опекает ее и ограничивает в физической активности", — рассказала Карас.

По ее словам, это будет история первой любви с "атмосферой пансионата, полета на параплане", которая должна поднять вопрос о семейных ценностях в современном мире.

"Это будет и зрительское, и авторское кино, я здесь не вижу противоречия. Оно будет интересно самой широкой аудитории", — подчеркнула Карас.

В картине снимется Семен Трескунов, который исполнил главную роль в предыдущем проекте режиссера "Хороший мальчик".

Также на презентации проектов продюсер Олеся Гидрат заявила, что в настоящее время в Италии идет подготовка к съемкам картины Андрея Кончаловского о Микеланджело "Грех". Сейчас идет кастинг, главный герой фильма пока не найден, но съемки планируется начать 28 августа. Бюджет картины составит 780 миллионов рублей, у государства просят 60 миллионов рублей. Картина также будет финансироваться за счет Фонда Кончаловского, Первого канала, итальянского канала Rai и итальянского министерства культуры.